Кабмин согласился назначить Цивинского главой БЭБ: Свириденко назвала условие

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что Кабинет министров назначит на должность избранного главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского. Однако это произойдет не раньше следующей недели (т.е. после 4 августа) и только после прохождения кандидатом полиграфа.

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Об этом Свириденко заявила после встречи с Цивинским 1 августа. Разговор она назвала "конструктивным".

"Договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", – заявила Свириденко.

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