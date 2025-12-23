Кабмин готовится отдать порт Черноморск за бесценок и без Prozorro, – правозащитник

Объявленный в выходные дни конкурс на концессию стратегического госпредприятия имеет признаки фиктивности и прописан под заранее определенного "победителя", что грозит государству миллиардными убытками.

Об этом в своем блоге на Censor.net пишет правозащитник и волонтер Сергей Наумович, анализируя скандальную ситуацию вокруг передачи в частные руки первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск".

По словам эксперта, процедура передачи актива больше напоминает спланированную спецоперацию по отчуждению госимущества, чем реальное привлечение инвестиций. Главным маркером коррупционной составляющей является отказ от прозрачного аукциона и подозрительная срочность.

Наумович обращает внимание на то, что старт конкурса был объявлен в субботу, фактически "под елку", когда внимание общества и международных партнеров минимально.

"Это классика украинского схематоза: хочешь украсть тихо – делай это в выходные или на праздники. Объявление о концессии появилось внезапно, а сроки подачи заявок настолько сжаты, что ни один серьезный мировой инвестор физически не успеет провести аудит и подготовить документы. Это означает одно: "победитель" уже давно сидит в кабинете министра и пьет кофе, а конкурс – это просто ширма", – возмущается правозащитник.

Автор блога отмечает, что ключевой проблемой является выбранная процедура. Вместо открытого аукциона на площадке Prozorro, где побеждает тот, кто предложит самую высокую цену государству, чиновники решили провести закрытый "концессионный конкурс".

"В чем разница? На Prozorro все просто: кто дал больше денег в бюджет – тот и выиграл. В "концессионном конкурсе" победителя выбирает комиссия на основе субъективных критериев. То есть, выиграть может тот, кто заплатит государству меньше, но "правильно" договорится с чиновниками. Это возвращение ко временам Януковича и ручного управления госимущества", – подчеркивает Наумович.

Анализируя тендерную документацию, эксперт указывает на дискриминационные условия, которые фактически отсекают украинский бизнес и нежелательных конкурентов. Требования прописаны настолько специфически, что под них может подойти лишь ограниченный круг компаний, или даже одна конкретная фирма.

"Условия выписаны так, чтобы отсечь любую реальную конкуренцию. Это не рыночные отношения, это создание монополии для "своих". Украинские компании, которые годами работают в портах, инвестируют и платят налоги, остаются за бортом. А государство вместо реальной рыночной стоимости получит копейки", – отмечается в материале.

Сергей Наумович также поднимает вопрос экологических и социальных рисков. По его данным, процедура оценки воздействия на окружающую среду была проведена формально или проигнорирована, а гарантии для трудового коллектива порта выглядят декларативными.

"Мы уже видели, чем заканчиваются такие "концессии" – увольнениями людей и выжиманием соков из инфраструктуры без реальных вложений. Но сейчас, во время войны, это еще и вопрос национальной безопасности. Кто реально стоит за офшорками, которые могут зайти в порт? Не торчат ли там уши страны-агрессора?", – задает вопрос автор.

Правозащитник призывает антикоррупционные органы (НАБУ, САП) и общественность немедленно вмешаться в ситуацию и остановить процесс "теневой приватизации".

"Если мы проглотим это сейчас, то потеряем контроль над стратегическими морскими воротами. Этот конкурс должен быть отменен, а передача порта – происходить исключительно через прозрачный аукцион Prozorro с максимальным привлечением участников. Все остальное – это воровство у страны, которая воюет", – резюмирует Сергей Наумович.