Из-за штрафов за качество газа газодобытчики теряют деньги на ремонты поврежденных обстрелами объектов – АГКУ

Из-за российских обстрелов украинских газодобытчиков начали штрафовать за несоблюдение качества газа, из-за чего они теряют деньги, которые можно было бы направить на восстановление разрушенных объектов.

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Об этом говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

В нем отмечается, что российские обстрелы существенно повредили производственные промыслы и газовую инфраструктуру восточных регионов. Потому некоторые объекты придется строить с нуля.

В частности, это касается установок подготовки газа – ключевого технологического оборудования, обеспечивающего качество добываемого ресурса.

В Ассоциации пояснили, что разрушение и значительное повреждение таких объектов на сегодняшний день временно исключают возможность соблюдения некоторых обязательств, которые до массированных обстрелов врага предприятия выполняли в полной мере.

"Следовательно, пострадавшие в результате российских атак компании вынуждены платить штрафы из-за невозможности соблюдения требований качества газа, происходящего совершенно не по их вине, а из-за вооруженной агрессии РФ. Эта ситуация никоим образом не влияет на украинских потребителей, в то же время серьезно бьет по добывателям, ведь эти средства крайне необходимы для восстановительных работ и скорейшего устранения последствий ударов", – отметили в АГКУ.

Поэтому Ассоциация обратилась в Министерство энергетики и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой найти компромиссное решение этой проблемы.

"К сожалению, война продолжается и агрессор не оставляет попыток нанести энергетическому сектору наибольший ущерб. В такое сложное время важно не наказывать, а стимулировать работу украинских добытчиков, потому что каждый кубометр собственного газа является сверхважным для подготовки к новой зиме", – подытожили в АГКУ.

Ранее аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявлял, что система предоплаты за мощности и штрафы за качество газа усиливают финансовое давление на добытчиков.