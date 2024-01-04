Из-за понижения температуры к энергосистеме подключили резервные блоки ТЭС и ТЭЦ – Минэнерго

Для покрытия растущего потребления электроэнергии из-за похолодания к энергосистеме подключили резервные блоки ТЭС и ТЭЦ.

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Об этом сообщает Минэнерго в ежедневной сводке.

В сообщении уточняется, что после ремонтов и из резерва к работе подключены 4 блока, 1 корпус ТЭС и 1 блок ТЭЦ. Также есть резервные мощности.

"Дефицит не зафиксирован. Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей", – заверили в министерстве.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов (прошлой зимой) и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.