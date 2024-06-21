Из-за лоббизма электричества из РФ нардепом Жупаниным Украина накануне вторжения заплатила агрессору $65 млн, – Кушнирук

Закон об импорте российской электроэнергии, активно лоббированный народным депутатом Андреем Жупанином, привел к тому, что перед самой войной Украина заплатила России не менее $65 млн.

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Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"В 2020 году именно этот народный депутат был активным лоббистом возобновления импорта электроэнергии из России. Следует напомнить, что учитывая российскую агрессию, захват Крыма и части территории Донбасса, в то время действовал запрет импорта электроэнергии.

Но эти усилия этого господина не прошли даром. В 2021 году, за один год до полномасштабного вторжения, Украина импортировала электроэнергию на $87,3 млн, 75 процентов из которой идет формально Беларуси, но фактически из России", – утверждает Борис Кушнирук.

По словам экономиста, все более-менее значимые виды экспортной продукции из России, а также Беларуси, уже на протяжении многих лет находящейся под полным контролем Кремля, контролировались и соглашались российскими спецслужбами.

"Так как те, кто занимался их импортом в Украину, напрямую или через посредников, становились важными агентами влияния России, а нередко и полностью завербованными агентами. Кстати, такая практика началась еще в далекие 90-е годы прошлого столетия. Потому что уже тогда русские чиновники, и соответственно российские спецслужбы, мечтали о ликвидации независимости Украины, поэтому активно наполняли Украину своей агентурой", – отметил эксперт.

Сегодня же по странному стечению обстоятельств, Жупанин выступает против завершения строительства украинских АЭС и сотрудничества "Энергоатома" по этому проекту с американскими партнерами, в том числе Westinghouse, подчеркнул Кушнирук в своем сообщении.