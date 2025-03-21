Искусственные ограничения цен разрушают рынок электроэнергии в Украине, – Бутенко

Действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают его нормальному функционированию.

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Об этом заявил генеральный директор АО "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко во время заседания Комитета по энергетике ВРУ.

По его словам, искусственное регулирование цен противоречит рыночным механизмам и препятствует самокорректировке системы.

"Разрешить рыночным силам, где уравнение физики и экономики оно уже более синхронно, где цена продукта в любое время определяется не каким-то административным решением, а именно балансом спроса и предложением", - подчеркнул Бутенко.

Он подчеркнул, что прайс-кепы, которые первоначально внедрялись как временный механизм защиты, сегодня уже неэффективны.

"Когда мы запускали рынок, было много неуверенности, как он будет работать, конечно, была такая safetynet (безопасная сеть – ред.) построена через прайс-кепы, регуляторные какие-то это было как-то понятно. Но сегодня уже мы понимаем, что это уже неэффективно, это работает против рынка и надо спасти этот рынок", – гендиректор.

Бутенко призвал упразднить прайс-кепы, даже если это может привести к краткосрочной нестабильности на рынке.

"Давайте начнем с прайс-кепов и не волнуюсь очень сильно, если будут какие-то короткие, какие возможны такие шоковые ситуации, потому что рынок себя откорректирует, инвесторы себя откорректируют", – отметил он.

Гендиректор ЭКУ подчеркнул, что полноценное функционирование рынка без жестких административных ограничений станет "здоровым сигналом" для существующих игроков рынка и потенциальных инвесторов.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кепов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.