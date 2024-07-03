Инвесторы призвали Энергосообщество присоединиться к решению кризиса неплатежей за зеленую энергию

Старт строительства новых электростанций возобновляемой энергетики в Украине может оказаться под угрозой из-за проблемы неплатежей за уже произведенную электроэнергию, что не позволяет компаниям иметь достаточно денег для реализации запланированных проектов.

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Об этом заявляет Украинская ветроэнергетическая ассоциация по итогам рабочей встречи 27 июня с Секретариатом Энергосообщества, разработавшим Дорожную карту для развития украинского сектора ВИЭ и урегулирования имеющихся на рынке вопросов до конца 2024 года.

Как отмечают в ассоциации, производители из ВИЭ еще раз подчеркнули, что без выплаты задолженности, которая составляет 17 млрд грн, гарантирование механизма страхования проектов и стимулирование международных инвесторов вкладываться в украинскую экономику, развитие новых генерирующих мощностей находится под угрозой.

УВЕА указывает, что проблему задолженности на рынке можно решить посредством обеспечения возможности оказывать возвратную финансовую помощь компаниям со стороны государства, в том числе в виде гособлигаций. В то же время, по расчетам экспертов, ГП НАЭК "Энергоатом" способно погасить потенциальную задолженность по гособлигациям до конца 2025 года благодаря уменьшению нагрузки по ПСО для населения уже после 1 июня текущего года. Также участники рынка напомнили о необходимости своевременного пересмотра тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" для того, чтобы избежать накопления новых долгов в части оплаты услуги по увеличению доли ВИЭ, а также иметь возможность погасить имеющиеся долги.

"Хотим отметить, что НКРЭКУ инициировало процесс пересмотра тарифа на передачу в начале июня 2024 года, в то же время по состоянию на конец месяца ни одного решения по этому вопросу пока принято не было", – отмечают в ассоциации.

При этом производители из ВИЭ обратили внимание на необходимость сохранения существующего механизма поддержки производства электроэнергии из ВИЭ, а именно наличие в тарифе на услугу по передаче электрической энергии ОСП специальных обязанностей по увеличению доли производства электрической энергии из ВИЭ.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у предприятия возобновляемой энергетики составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".