Инвесторы не готовы вкладывать в ВИЭ из-за долгов и нестабильных правил игры, – Рыбачук

Проблема долгов перед производителями электроэнергии по возобновляемым источникам энергии влияет на перспективы развития отрасли.

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Об этом заявила управляющий директор Elementum Energy Ольга Рыбачук.

"Это такая хроническая история отрасли, привыкающая к их существованию. В конце декабря 2024 – января 2025 годов они уменьшились. Но действительно это большая проблема, влияющая на перспективы, а не только текущие проекты. Во-первых, основными инвесторами, которые будут вкладывать в Украину, будут те, кто уже здесь находится. Они знают рынок и риски. Новые инвесторы приходят после консультаций с ними. Старые долги влияют на будущие проекты или их отсутствие", – сказала она.

Рыбачук добавила, что старые долги также влияют на новые механизмы поддержки отрасли.

"Зеленые аукционы" для новых проектов не работают. Их дважды пытались запустить, а не выходит. Потому что хронические долги Гарантированного покупателя и нестабильная регуляторка не те факторы, которые дают игрокам ощущение уверенности и стабильности", – пояснила она.

Также Рыбачук подчеркнула, что "зеленые аукционы" как инструмент важны, но и кредитный риск контрагента-покупателя имеет значение, а постоянные долги – признак структурной дисфункциональности отрасли и системы.

"Это то, что отпугивает инвесторов. Поскольку система непрозрачна, формирование денег в большинстве своем находится между государственными органами, судиться или взаимодействовать с ними на рыночных условиях не удается. Поэтому нет понимания того, как эти долги возникают и как могут быть погашены", – подытожила она.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что выплата долгов за "зеленую" электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.