Инвестиции в 'зеленую' энергетику поддерживают энергобезопасность Украины, – Тимченко

Благодаря инвестициям в зеленую энергетику усиливается энергетическая безопасность Украины, делая критически важную инфраструктуру менее уязвимой к атакам.

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Об этом в интервью американскому CNBC рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время СОР29 в Баку.

"Чем больше мы инвестируем в возобновляемую энергетику, тем больше мы защищаем наше будущее. Возобновляемая энергетика с ее моделью распределенной генерации не только полезна окружающей среде, но и нашей безопасности", - сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что благодаря ветровым и солнечным электростанциям страна не только решает вопрос декарбонизации, но и усиливает энергетическую безопасность, делая критически важную инфраструктуру менее уязвимой к атакам.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что во время полномасштабной войны компания инвестировала более 1 млрд долларов в энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе в ветровые и солнечные электростанции, а также в аккумуляторные системы.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова готовит к строительству проект Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт.