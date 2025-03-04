'Интерпайп' с 1 марта повысил зарплаты для своих работников

С 1 марта компания Интерпайп Виктора Пинчука повышает оклады работникам всех подразделений компании, большинство из которых расположены в прифронтовом регионе – Днепре, Никополе и Самаре. Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию в стране, Интерпайп уже в третий раз за время полномасштабного вторжения повышает зарплаты своим сотрудникам.

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Компания сообщает, что оклады вырастут у работников рабочих специальностей, инженеров, специалистов, других сотрудников категории КСС, а также некоторых руководителей. Повышение будет дифференцированным – оклады увеличатся в зависимости от востребованности профессии на рынке труда.

Андрей Коротков, генеральный директор "Интерпайпа": – Сегодня Компания обеспечивает работой более 9 тысяч человек. Мы хорошо понимаем, как нелегко работать сегодня и ценим вклад каждого. Компания системно повышает уровень дохода работников: только за прошлый год оклады выросли до 20% по отношению к предыдущему. Дальнейшее повышение заработных плат повлияет не только на улучшение рыночной привлекательности работы в Интерпайпе, а также на благосостояние сотрудников, увеличит отчисления в государственный бюджет за счет налогов.

В Интерпайпе отметили, что компания продолжает обеспечивать для своих работников широкий социальный пакет, в который входит бесплатная доставка на работу, дотации на питание, медицинское страхование, помощь в восстановлении жилья после обстрелов, подарки к праздникам, летний отдых для детей, набор канцелярии для первоклассников и т.д.