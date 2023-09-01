Импорт электроэнергии уменьшит потребность в аварийной помощи при отмене ценовых ограничений, – Харченко

Импорт электроэнергии позволит подготовиться к сложным сценариям с отключением е/е зимой, однако чтобы сценарий с импортом заработал, НКРЭКУ должен отменить ценовые ограничения на украинском рынке.

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"Такое решение полезно для всех: импортер будет гарантировать себе непрерывность работы бизнеса, а для "Укрэнерго" это дополнительный ресурс, который уменьшает потребность в аварийной помощи (которая обходится порой в 2-3 раза дороже импорта"), - написал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в колонке издания "Экономическая правда".

По его словам, чтобы импорт работал реально эффективно, НКРЭКУ должно отменить все еще существующие ценовые ограничения на украинском рынке, что позволит "контрактировать уже сейчас, подписывать долгосрочные контракты с европейскими энергетическими компаниями и гарантировать себе хотя бы технологический минимум".

Одновременно с этим Харченко считает необходимым прорабатывать гарантии поставки с "Укрэнерго", чтобы компании-импортеры точно понимали, что даже если украинское поколение не будет обеспечивать энергосистему достаточной мощностью, то импорт до своего владельца точно дойдет.

Напомним, украинская энергосистема 31 августа в четвертый раз через неделю принимала аварийную помощь из Европы. Объем составил 600 МВт-ч.

Ранее сообщалось, что в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.