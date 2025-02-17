Импорт электроэнергии снова под угрозой из-за искусственных ограничений, – Омельченко

Государственное регулирование энергетического рынка посредством прайс-кепов (предельных цен) ограничивает возможности импорта электроэнергии в условиях дефицита.

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Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

"Что касается электрической энергии, ситуация ухудшается так называемыми прайс-кепами, которые ограничивают возможности импорта в дефицитные часы", – отметил эксперт.

По его словам, из-за российских атак Украина сталкивается с дефицитом энергетических мощностей, что, в сочетании со снижением температуры, создает дополнительную нагрузку на систему.

"Прежде всего, она определяется такими факторами, как дефицитом мощности из-за повреждений вследствие рашистских атак, а также снижением температуры", – подчеркнул Омельченко.

Он отметил, что сейчас Украина нуждается в увеличении импорта электроэнергии, однако действующие ценовые ограничения усложняют этот процесс.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также заявлял, что действующие регуляторные ограничения усложняют импорт электроэнергии в Украину, даже в ситуациях, когда он необходим во избежание отключений.