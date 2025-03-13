Иллюзия удешевления: что на самом деле происходит с ценами на лекарства в Украине

С 1 марта в Украине вступило в силу новое регулирование фармацевтического рынка, которое должно привести к снижению цен на некоторые лекарственные средства почти на 30%. Однако анализ ситуации показывает, что это удешевление скорее иллюзия, чем реальное снижение стоимости лекарств для украинцев.

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Ценовые манипуляции производителей

Украинские производители быстро согласились с идеей президента о снижении цен на лекарства на 30% и заявили, что немедленно снизят стоимость своих препаратов. Неужели фармгиганты так легко согласились сократить свои доходы?

Не все так просто. Снижение цен на препараты для них прошло почти безболезненно, ведь произошло после существенного их повышения. Начиная с октября прошлого года отечественные производители систематически увеличивали стоимость лекарств. Пик подорожания пришелся на январь 2025 года, когда стоимость препаратов выросла более чем на 30%. По данным издания "Экономическая правда", с 1 марта лекарства из списка Минздрава стали дешевле на 25% по сравнению с пиковыми показателями в январе.

"1 марта по сравнению с началом февраля цены на них в среднем уменьшились на 15%. По сравнению с январем падение составляет 25%. Однако следует учесть, что в начале 2025 года цены, более или менее стабильные весь предыдущий год, резко выросли. По сравнению с ноябрем 2024 года – почти на 20%", – пишет издание.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко также отмечает, что стоимость лекарственных средств с начала марта вернулась к уровню, который был в конце прошлого года.

"Казалось бы, можно радоваться и бежать покупать "дешевые лекарства". Однако реальность оказалась несколько иной. Во-первых, перед тем, как "подешеветь", лекарства… несколько поднялись в цене, а часть из "дешевого списка" дорожала все годы полномасштабной войны. Так, например, "Тонорма", которую я иногда принимаю от давления, выросла в цене с 2022 по 2025 в три раза (!). И… действительно, сейчас подешевела, вернувшись к цене начала прошлого года", – написал он.

Таким образом, когда в марте цены почти вернулись к тому же уровню, что был перед их резким ростом, это было подано как значительное снижение, хотя на самом деле стоимость осталась такой же, как полгода назад.

Одновременно хоть и не со значительным, но снижением цен на сотню популярных лекарств производители подняли стоимость тех препаратов, которые не попали в список Минздрава. Поэтому на украинском фармацевтическом рынке сложилась несколько абсурдная ситуация, когда цены на один и тот же препарат, но с разной дозировкой или количеством таблеток в упаковке существенно отличаются.

"Например, "Ранитидин-Дарница" продается в упаковках по 20 и 10 таблеток. Большая попала в список из 100 избранных и за месяц подешевела с 75 грн до 55 грн, а меньшая, которая не попала в список, стоит те же 40 грн. То есть теперь в киевских аптеках большая упаковка препарата может быть дешевле, чем меньшая", – пишет издание "Экономическая правда".

По данным сайта tabletki.ua, значительно подорожали и импортные препараты. Например, известный спрей для горла "Тантум верде" в марте подорожал на 40 гривен, как и известное лекарство от кашля "АЦЦ Лонг".

"Недополученный доход по тем позициям, на которые цены уменьшились, компенсируются из-за роста цен на другие лекарства. Напомню, что если предприятие продемонстрирует вскоре убытки, то потом будет страдать от проверок налоговой и потеряет гораздо больше. Поэтому цены, в общем-то, только растут. В итоге – нулевой эффект для кошелька украинцев", – пояснил экономический аналитик Юрий Гаврилечко.

Спорный список топ-100

Очень много вопросов, особенно у врачей, вызывает и сам список топ-100, опубликованный Министерством здравоохранения. Важен тот факт, что этот перечень был создан не на основе рекомендаций врачей или по просьбе пациентских организаций, а по предложениям самих производителей. К примеру, фармацевтическая компания "Дарница" предложила снизить цены на 20 своих препаратов. Но снова нюанс: одни и те же препараты из этого списка занимают по несколько позиций, потому что имеют разную дозировку или разное количество таблеток в упаковке.

Так, например, популярное обезболивающее средство "Цитрамон-Дарница" заняло две позиции лишь из-за того, что продается в разных упаковках: 10 таблеток и 20 таблеток.

А в случае с "Аскорбинкой" от АО "Киевский витаминный завод", занявшей 9 позиций в списке, сыграли роль разные вкусы.

Врачи раскритиковали подход к формированию списка топ-100.

"Моя позиция четкая. Если и снижать цены, то не на 100 самых популярных лекарств, а на 100 нужных лекарств", – отметил врач-анестезиолог Иван Черненко.

Он обратил внимание на то, что в списке преобладают препараты без доказанной эффективности, а некоторые даже запрещены в Европе. В то же время в списке практически нет жизненно необходимых препаратов для хронически больных.

Кроме того, врачи считают, что такой подход к регулированию побуждает украинцев заниматься самолечением препаратами без доказанной эффективности. "Меня, например, поразило то, что в этом списке есть левомицетин. Что лечат левомицетином в XXI веке? Я пытаюсь понять. Кроме брюшного тифа, левомицетин ничего не лечит. Наши люди глотают левомицетин при любом поносе, так мы им еще и создадим условия, чтобы они его ели еще больше. То есть мы, значит, помогаем людям заниматься чепухой, мягко говоря, поощряем их", – отметил известный педиатр и медицинский эксперт Евгений Комаровский.

По его мнению, цены нужно снижать на рецептурные препараты, которые являются жизненно важными.

"Я уже столько раз писал, сколько людей, вместо того чтобы получить нормальное лечение от гипертонии или ишемической болезни сердца, сидят дома, сосут валидол и глотают корвалол. Это фактически лекарства-убийцы. Такого препарата, как корвалол, нет ни в одной стране мира. Потому что это страшная ошибка. Барбитураты – это рецептурные средства, очень опасные. А мы снижаем на это цены, потому что людям это нравится", – подчеркнул Комаровский.

Почему лекарства подорожали

Как объясняет экономический эксперт Юрий Гаврилечко, сам механизм "снижения" цен на лекарства не учитывает существование рынка вообще. "Если раньше аптеки получали от производителей маркетинговые платежи, что позволяло им снижать цены для покупателей и конкурировать между собой, то сейчас эти выплаты запретили. Запретили под лозунгом борьбы с "сверхдоходами аптек". Однако… в сверхприбыли включили маркетинговые расходы (!) (то есть расходы), которые производители и так закладывали в свои цены. А когда платежи упразднили, они просто… не снизили цены! О чем предупреждали эксперты Нет, не фармрынка, экономические эксперты и специалисты по маркетингу", – написал он.

Что это значит на практике? Вероятно, производители, согласно маркетинговому соглашению, предоставляли аптекам скидки около 25%. После запрета маркетинговых сделок выходит, что производитель экономит эти 25%. В то же время он обязан снизить цены на 30% на исключительный перечень лекарств.

Что в итоге? В реальности производители снизили цены на препараты, вошедшие в перечень топ-100, то есть каждый из заводов снизил стоимость приблизительно на два десятка препаратов в среднем на эти же 25% (т.е. за счет аптек). Но в то же время цены на другие лекарства украинского производства выросли, что может говорить о том, что сверхприбыли заводов не просто не уменьшились, а наоборот, растут.

Вместе с тем правительство разрешило аптекам делать собственную наценку на лекарства до 35% для безрецептурных препаратов и определило регрессивную шкалу для рецептурных (от 10 до 25% в зависимости от стоимости препарата). Такое решение логично, ведь раньше аптечные пункты, особенно малые и находящиеся в селах и прифронтовых районах, выживали за счет маркетинговых сделок.

Для обычных потребителей это означает, что они будут вынуждены платить полную стоимость лекарств, потому что скидки и бонусы, ранее работавшие за счет маркетинга, больше не будут действовать.

По словам основателя сервиса liki.ua Юрия Черткова, в продаже удешевляют лекарственные средства только на определенный перечень препаратов, которые и так дешевы и часто не применяются в странах со строгой регуляторной политикой. "Но аптеки будут искать маржу – только уже не в расчетах с производителями, а в наценках – другого выхода экономического нет", – считает Чертков.

А дальше, по его мнению, будет формироваться так называемое референтное ценообразование, цены на некоторые группы препаратов будут сдерживать законодательно, и уже импортерам станет невыгодно завозить в Украину препараты, поэтому придется искать заменители лекарств, которые пропадут с рынка. "В итоге это повлияет на качество лекарств, а уже сейчас создается искусственный дефицит, сокращение ассортимента и условия для повышения цен галопирующими темпами", – прогнозирует Чертков.

Реальные последствия для рынка и пациентов

Общая ситуация с ценами на лекарственные средства неоднозначна. Несмотря на то что стоимость лекарства из списка топ-100 вернулась к уровню октября 2024 года, цены на препараты, не вошедшие в этот перечень, остались на январских пиковых значениях или даже продолжили расти. Особенно это заметно в случае импортных лекарств, которые подорожали еще больше.

Поэтому, несмотря на официальные заявления об удешевлении лекарства на треть, на самом деле ситуация выглядит совсем иначе. Производители фактически обманули президента, пообещав историческое снижение цен на лекарства на 30%. В сухом остатке фармацевтические компании-гиганты остались в выигрыше, аптеки вынуждены бороться за выживание, а потребители, то есть мы с вами, вынуждены и дальше покупать дорогие медикаменты.