Хуже было только в 2022 году: производство стали в Украине обвалилось на 57%

Украинские металлургические предприятия в августе 2026 года сократили выпуск стали на 57,3 % в годовом исчислении – до 277 тыс. тонн. Это один из самых низких показателей за всю историю полномасштабной войны.

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По сравнению с июлем производство стали сократилось на 39,4%.

Еще хуже динамика в производстве чугуна. В августе оно сократилось на 65,6% в годовом исчислении – до 257,1 тыс. тонн. К июлю падение составило 40,5%.

Выпуск товарного металлопроката сократился на 57,4% в годовом исчислении и на 29,6% по сравнению с предыдущим месяцем, до 269,5 тыс. тонн.

По итогам января–августа падение пока выглядит менее резким, но также является существенным. Производство стали сократилось на 12,5% – до 4,3 млн тонн, чугуна – на 14,8%, до 4,35 млн тонн, металлопроката – на 15,6%, до 3,59 млн тонн.

Ключевой причиной резкого августовского обвала стали остановки крупнейших металлургических предприятий после российских атак.

В августе "Запорожсталь" полностью приостановила работу после ракетных ударов 11 и 27 августа. До остановки предприятие успело произвести в августе 46,2 тыс. тонн стали.

В начале сентября российской атаке подверглась и "Каметсталь" в Каменском. После удара предприятие также полностью остановило производственные процессы.

Проблемы отрасли не ограничиваются лишь прямыми обстрелами. Украинская ГМК одновременно сталкивается с фактической блокадой морских портов, действием CBAM и новыми квотами ЕС на импорт стали.

Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко отмечает, что в августе Украина показала один из самых низких результатов по производству стали за весь период большой войны.

"Хуже было только в апреле и декабре 2022 года. В первой половине месяца на объемы влияли морская блокада и импортные ограничения на поставки в ЕС. Но во второй половине августа остановились два крупнейших производителя стали в стране в результате прямых российских атак", – сказал он.

По его оценке, в сентябре ситуация может ухудшиться ещё больше.

Это означает, что металлургия вступает в новый этап кризиса: одновременно сокращаются производственные мощности, экспортные возможности и доступ к ключевым рынкам. Если остановки крупных предприятий затянутся, падение производства может усилиться уже по итогам следующего месяца.

Как известно, металлургия является одной из главных экспортных отраслей Украины, которая обеспечивала более 8% ВВП. За 5 лет крупнейшие металлургические предприятия уплатили налогов и сборов на сумму свыше 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Без срочных государственных решений Украина рискует потерять эту отрасль.