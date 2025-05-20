Холдинг 'Д.Солюшнс' стал участником 'Клуба белого бизнеса'

Операционный холдинг Д.Солюшнс, который работает под брендом YASNO, стал участником "Клуба белого бизнеса", что свидетельствует о добросовестном выполнении налогового законодательства Украины и поддержании высокого уровня налоговой дисциплины.

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Об этом говорится в сообщении YASNO.

Отмечается, что совокупно украинские компании, которые работают под брендом YASNO (а это четыре компании-поставщика, энергосервисная компания и операционная компания) только за 1 квартал 2025 года уплатили налогов на сумму почти 239 млн грн.

"Для нас важно сохранять высокий уровень налоговой ответственности и прозрачности ведения бизнеса, – отмечает генеральный директор операционной компании Д.Солюшнс Сергей Коваленко. "Каждая гривна из наших налогов – это инвестиция в восстановление энергосистемы после российских обстрелов в частности и Украины в целом".

Ранее компания ДТЭК Рината Ахметова была признана крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.