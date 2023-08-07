Халявы больше не будет: в Крыму резко выросли цены на херсонские овощи и фрукты

В этом году херсонские овощи и фрукты, которые с оккупированного левого берега фермеры вынуждены вывозить в Крым, подорожали. Если в прошлом сезоне херсонский урожай в Крыму сбывали за копейки или выбрасывали, в этом году уже продают раза в два дороже, чем на родине.

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Причина – регистрация хозяйств в РФ: только так теперь херсонцев допускают на рынок и в магазины.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Цены выросли

Для крымчан и российских граждан в этом году халявы с херсонскими овощами и фруктами не будет. В прошлом году херсонский урожай с оккупированных территорий обвалил цены на полуострове.

Жители оккупированной территории вынуждены были сбывать свой урожай за копейки, поскольку на территорию, подконтрольную Украине, их не выпускали. Тогда фермеры вынуждены были выкидывать помидоры, огурцы, арбузы прямо возле дорог. Или прорываться в Крым и сбывать там намного дешевле.

В этом сезоне российские оккупационные власти заставляют фермеров оккупированной части Херсонщины и Запорожья регистрироваться в РФ. Соответственно им приходится платить сборы и налоги в российскую казну. Только так им можно продавать свой товар на рынках или сдавать в магазины.

В результаты цены выросли и сравнялись с крымскими. Можно сравнить стоимость овощей и фруктов на оптовом рынке в Великих Копанях (Херсонская область, левый берег) и на оптовом рынке "Привоз" в Симферополе (данные на 3 августа).

Так арбуз в Копанях стоит 10-15 руб. за кг (5-7,5 грн), а в Симферополе уже 25 руб. (12,5 грн).

Дыня в Копанях 15 руб. (7,5 грн), в Симферополе – 40 руб. (20 грн).

Картошка – 5-15 руб. (2,5 – 7,5 грн) на Херсонщине и 20-25 руб. (10-12,5 грн) в Крыму.

Баклажаны – 45 руб. (22,5 грн) и 60 руб. (30 грн) соответственно.

Кабачок – 10 руб. (5 грн) и 25-30 руб. (12,5 – 15 грн).

Огурцы – 20-25 руб. (10-12,5 грн) и 35-40 руб. (17,5 – 20 грн).

Нет воды, а херсонский урожай вывозят в РФ

Крымские производители радуются, поскольку у них больше нет конкурентов. В прошлом году они даже оставляли на полях часть урожая – настолько им сбили цены жители оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья.

И цены на крымский урожай еще будут расти. Причина – подрыв российскими военными Каховской ГЭС. После исчезновения Каховского водохранилища и падения уровня воды теперь воды для полива в Крыму и на Херсонщине не хватает, все оросительные каналы пересохли. Из-за этого растут и цены.

Теперь, чтобы вырастить урожай, приходится бурить скважины, использовать накопительные пруды и делать водозаборы из рек.

К тому же из-за подрыва Керченского (Крымского) моста теперь большая часть урожая с оккупированных Херсонщины и Запорожья уходит в РФ.

"Из России прямо на поля к нам приезжают фуры и скупают урожай. Везут по так называемым "новым территориям" к себе. Тут они покупают, конечно, намного дешевле, чем продают в России, там цены очень высокие. Но что поделаешь, надо как-то спасать урожай, приходится кормить оккупантов", – говорит один из фермеров Херсонской области.

Некоторые фермеры с оккупированных территорий бросают свой урожай и уезжают, поскольку дешево продавать им невыгодно. К тому же часто оккупанты заставляют людей отдавать им все выращенное бесплатно или за копейки. Непокорных кидают в подвалы.