Государство должно вмешаться в ситуацию с ЦОФ 'Червоноградская' для возобновления работы отрасли – СМИ

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) "Червоноградская" может стать ключевым активом для восстановления стабильной работы угольной отрасли, однако для этого необходимо прямое вмешательство государства.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

По словам собеседников издания, после потери значительной части обогатительных мощностей на востоке Украины именно "Червоноградская" имеет потенциал обеспечить стабильную работу государственных шахт и тепловой генерации. В то же время многолетние конфликты и борьба за контроль над предприятием фактически блокируют этот процесс.

"Судебные споры тянутся годами и могут продолжаться еще столько же, если государство наконец не вмешается и не наведет порядок. Полностью законный путь – это национализация", – отметил собеседник ЭП в правительстве.

В то же время, по его словам, даже попытки изменить контроль через судебные механизмы пока не дают быстрого результата.

"Сейчас идут процессы, чтобы изменить контроль. Есть попытки подвинуть Венгрина в судебном порядке через смену арбитражного руководителя, но сделать это сложно. Похоже, простыми методами побороть этот беспредел не получится", – добавил он.

Журналисты отмечают, что без системного решения государство рискует потерять возможность использовать предприятие для формирования стабильной производственной цепи. В то же время ключевым остается вопрос политической воли к решению проблемы.

"Если все нормально заработает, то государство получит налоговые поступления и прогнозируемость в подготовке к зиме, а генерация – дополнительный ресурс", – отметил собеседник ЭП в парламенте.

Ранее нардеп Михаил Волынец подчеркивал, что без оперативных решений государства ситуация вокруг ЦОФ "Червоноградская" может и дальше ухудшаться, что создает риски для всей энергетической системы.