Государство должно поддержать строительство ВЭС налоговыми стимулами, – Конеченков

Строительство ветроэлектростанций в Украине может ускориться, если государство предоставит налоговые стимулы для инвесторов на импорт энергетического оборудования, заявляет председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

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Конеченков рассказал, что инвесторы ожидают от Верховной Рады голосования за законопроект №11455, который предусматривает отмену уплаты импортной пошлины и НДС при ввозе оборудования для ветроэнергетики, чтобы это ускорило строительство новых ВЭС в стране.

"Все инвесторы, все, кто строят ветротурбины, очень просят упростить эту ситуацию, потому что и так сложная ситуация с финансированием", – подчеркнул председатель правления УВЕА.

Конеченков подчеркивает, что правительство утвердило Нацплан по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года, который предусматривает построение 6,1 ГВт таких мощностей.

При этом, по данным УВЭА, инвесторы могут обеспечить строительство около 4 ГВт к 2030 году мощностей ветроэнергетики, если государство будет способствовать реализации этих проектов.

Напомним, Ассоциация солнечной энергетики Украины сообщала, что в Украине с середины 2024 ускорилось строительство солнечных электростанций благодаря тому, что государство отменило для инвесторов пошлину и уплату НДС на импорт оборудования. В ассоциации отмечают, что это стимулировало домохозяйства, малый и средний бизнес строить солнечные электростанции, чтобы обеспечить себя электроэнергией на случай отключений.