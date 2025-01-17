Государство должно найти пути выплаты долгов производителям 'зеленой' энергии – ICC Ukraine

Государство должно найти пути выплаты долгов производителям электроэнергии из возобновляемых источников, поскольку эта проблема до сих пор остается не решенной.

Видео дня

Об этом в эфире канала "Прямой" заявил Александр Трофимец, вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Не решен вопрос по предварительным долгам. Они как были, так и остаются", – сказал Трофимец.

По его словам, государство лишь частично отреагировало на проблему и создало условия, чтобы в 2025 году не скапливались новые долги. Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что впервые за несколько лет Нацкомиссия по вопросам энергетики (НКРЭКУ) сделала невозможным убыточность "Укрэнерго".

"Раньше НКРЭКУ, как правило, этот тариф (на передачу электроэнергии. – Ред.) урезало и вследствие этого появлялись долги на рынке. Ибо другого источника средств не существует. "Укрэнерго" тратило больше, чем получало и формировался дефицит", – пояснил эксперт.

По его мнению, государственные органы власти должны продолжить движение до того, чтобы решить проблему долгов на энергорынке полностью.

"Ситуация немного улучшается, но до решения этого клубка долгов еще очень далеко", – подчеркнул Трофимец.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.