Госпредприятия годами не платят за электроэнергию и накапливают долги на энергорынке, – Кудрицкий

Одной из главных проблем украинского энергорынка остаются хронические неплатежи со стороны государственных и коммунальных предприятий. Об этом заявил экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, проблема долгов имеет как системный характер, так и коррупционную составляющую.

"Там две стороны медали: одна системная, а другая – мелкая коррупционная", – отметил Кудрицкий.

Он отметил, что в Украине годами существуют потребители, которые продолжают брать электроэнергию из сети без полной оплаты.

"Большая системная проблема в том, что в Украине есть потребители, которые годами берут электричество из сети и вообще за него не платят. И самое интересное, что это преимущественно государственные и коммунальные предприятия", – пояснил Кудрицкий.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что значительная часть долгов на балансирующем рынке формируется именно из-за защищенных потребителей, которых нельзя отключать от электроснабжения. По его словам, из-за этого балансирующий рынок фактически превратился в механизм накопления долгов для "Укрэнерго".