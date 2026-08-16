Генерация готова производить больше, но ценовые ограничения делают это убыточным — Визир

Во время дефицита электроэнергии часть доступной генерации может быть невыгодно запускать из-за прайс-кепов – установленного Регулятором верхнего предела цены на рынке. Если производство одного мегаватт-часа обходится дороже, чем разрешено продать, станция фактически вынуждена работать себе в убыток.

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Об этом заявил Александр Визир, координатор сектора "Энергетика и климат" Ukraine Facility Platform.

По его словам, особенно остро проблема проявляется на балансирующем рынке, где генерацию привлекают для оперативного покрытия дефицита. Производитель может иметь техническую возможность подать электроэнергию в систему, но будет отказываться от работы, если цена не покрывает его затрат, а расчета за проданную электроэнергию приходится ждать месяцами.

"Я не буду производить и продавать на балансирующем рынке то, за что мне заплатят через 10 месяцев 5 тысяч гривен, когда это стоит 7 тысяч гривен. Мало того, что я буду работать в минус, так еще и получу деньги с опозданием", – пояснил Визир.

Эксперт подчеркнул, что пересмотр ценовых ограничений мог бы сделать работу такой генерации экономически возможной. В то же время проблему нужно решать комплексно – вместе с накопленными долгами и задержками расчетов на балансирующем рынке.

"То есть, здесь вопрос в том, что люди говорят: „Да не вопрос, мы готовы продавать и производить. Просто не ограничивайте нас в ценовом диапазоне". И получается, что так это могло бы сработать", – отметил Визир.

По его словам, ситуацию также могло бы улучшить налаживание прогнозируемых расчетов на балансирующем рынке. Сейчас именно сочетание ценовых ограничений и проблем с платежами снижает мотивацию производителей выходить на рынок даже в часы, когда энергосистеме остро нужна дополнительная электроэнергия.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что проблему прайс-кепов необходимо решить до зимы, чтобы Украина могла в полной мере использовать импорт электроэнергии в периоды дефицита.