Генеральный директор Universal Bank Ирина Староминская в шестой раз подряд вошла в ТОП-50 самых влиятельных женщин в сфере финтеха

Генеральный директор Universal Bank Ирина Староминская вошла в рейтинг "ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха 2026". Для неё это уже шестое подряд попадание в список самых влиятельных представительниц финансово-технологического сектора.

В целом, в рейтинге этого года отмечены женщины, которые влияют на развитие финансового рынка Украины благодаря управленческим решениям, инновациям и новым продуктам. Об этом говорится в исследовании "ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха 2026", представленном Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний (УАФИК).

Кто вошел в рейтинг

В ТОП-50 вошли представительницы банковского и финтех-секторов. Организаторы исследования подчеркивают, что оценивали не только должностные позиции участниц, но и их непосредственное влияние на развитие финансового рынка.

Речь идет, в частности, о внедрении инноваций, развитии команд, принятии стратегических решений и запуске новых финансовых продуктов.

За годы проведения рейтинга украинский финансовый сектор существенно изменился. Цифровые сервисы стали одним из основных каналов взаимодействия банков и финансовых компаний с клиентами, а технологии все активнее интегрируются в финансовые продукты.

В таких условиях способность быстро адаптироваться к изменениям стала одной из ключевых характеристик для руководителей отрасли.

Ирина Староминская – в рейтинге в шестой раз

Одной из участниц рейтинга этого года стала генеральный директор Universal Bank Ирина Староминская. Для нее это уже шестое подряд попадание в ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха.

Староминская отметила, что для неё лидерство связано не столько с должностью или статусом, сколько со способностью влиять на изменения и отвечать за результат.

"Меня вдохновляет возможность превращать сложные вызовы в решения, которые меняют финансовый рынок и улучшают жизнь миллионов людей. Для меня лидерство сегодня – это не столько позиция или статус, сколько способность влиять на изменения и отвечать за результат", – сказала председатель правления АО "Универсал Банк".

Она также подчеркнула, что в финансовом секторе своевременные решения напрямую влияют на развитие бизнеса, команд и доверие клиентов.

Что означает рейтинг

"ТОП-50 самых влиятельных женщин финтеха" – это независимое отраслевое исследование и платформа для признания профессионального лидерства женщин, которые формируют будущее финансового сектора Украины.

По словам организаторов, за каждой участницей рейтинга стоят конкретные решения, продукты, команды и результаты, которые влияют на развитие финансового рынка страны.