ГАСУ и ГБР могут за две недели 'положить' весь оборонный комплекс Украины, – Яровая

Решение Государственной аудиторской службы Украины о признании всей прибыли всех поставщиков Министерства обороны "убытками государства" и действия ДБР, которое начало преследовать украинских производителей оружия, уничтожает обороноспособность государства.

Об этом в эфире национального марафона "Единые новости" сообщила волонтер, член киевского общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

"У нас есть предприятие КБ "Луч", которое выпускает очень серьезное и мощное оружие. Так вот к этому предприятию также пришли и обвиняют их в убытке государству". Мы можем сейчас просто весь военно-промышленный комплекс "положить" за две недели. Предприятия свернут свою деятельность и делать ничего не будут. Потому что если КБ "Луч" сейчас оплатит те якобы "убытки", что им насчитало ГАСУ, то предприятие просто обанкротится", – подчеркнула Яровая.

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Несмотря на то, что Министерство экономики выдало отдельные разъяснения для ГАСУ и Министерства обороны о прибыли поставщиков Минобороны, оборонные предприятия продолжают получать предписания.

В свою очередь, государственное предприятие КБ "Луч" обнародовало заявление, в котором говорится, что они столкнулись с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства Оружия Победы.

“Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы по запрету включения прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороны государства. Выводы Госаудитслужбы вызывают недоумение и возмущение, повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства. В искусственном возникновении указанных угроз заинтересована прежде всего Российская Федерация, в интересах которой ГП "ГосККБ "ЛУЧ" неоднократно испытывало препятствия в виде вымышленных клеветы, бюрократических препятствий нашей работе", – говорится в заявлении.