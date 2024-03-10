Формирование наблюдательного совета Гарпока из представителей зеленой энергетики повысит его эффективность, – Тинный

Привлечение в наблюдательный совет государственного гарантированного покупателя представителей из сектора возобновляемой энергетики может положительно повлиять на повышение эффективности продаж электроэнергии предприятием, считает Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

"Если не все, то большинство представителей (наблюдательного совета – ред.) должны быть от компаний, производящих ВИЭ. Ведь участники рынка ВИЭ больше всего заинтересованы в эффективности работы Гарантированного покупателя", – сказал Тинный.

По его словам, наблюдательные советы формируют для того, чтобы улучшить управление предприятиями и вывести их из хронического ущерба.

"Основная функция Гарантированного покупателя состоит в том, что он берет электроэнергию из ВИЭ и продает ее на рынке, должна продавать по максимальной цене. Чем лучше он продает электроэнергию по более высокой цене, тем меньше должны быть доплаты за счет других источников", – сказал Тинный.

Инвестор считает, если Гарпок плохо продает электроэнергию по ВИЭ, то соответственно возникает задолженность на энергорынке и появляется другая необходимость покрытия дефицита из других источников.

Он отметил, что участники отрасли ВИЭ готовы входить в наблюдательный совет Гаропко, чтобы иметь возможность оценивать работу предприятия в оперативном режиме и поддерживать достойную оплату труда эффективного менеджмента и увольнять неэффективный менеджмент.

"Ответственность и достойная плата приводят к эффективности. Я считаю, что наблюдательный совет Гарантированного покупателя нужно формировать исключительно из представителей ВИЭ", – сказал Тинный.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Участники рынка и эксперты отмечают, что существующие старые долги негативно влияют на состояние отрасли ВИЭ и ухудшают интерес инвесторов к поиску и привлечению средств на развитие отрасли.