Фонд госимущества показал, что не умеет управлять 'Центрэнерго', – журналіст

Фонд госимущества Украины (ФГИУ), который управляет компанией "Центрэнерго" от имени государства, показал, что управлять не умеет. Такое мнение высказал журналист издания "Зеркало недели" Игорь Маскалевич в блоге на сайте издания.

Маскалевич отмечает, что "Центрэнерго" не готова к зиме.

"Склады на станциях наполнены даже не на четверть от необходимого. В идеале для работы шести блоков в таком режиме на зиму (точнее, на октябрь—март) нужно около 1,7 млн тонн угля. … Откуда его взять?...

Дефицит в 500–600 МВт в том же пристоличном регионе — это две трети потребления населением Киева. Времени до ноября осталось два месяца. Решения пока даже на горизонте нет", – отмечает журналист.

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Сложившаяся ситуация вокруг "Центрэнерго" также показывает "эффективность" управления ФГИУ экс-главою Рустемом Умеровым, считает Маскалевич.

"Тоже не открытие, конечно, а еще один штрих к портрету одного "эффективного менеджера", который недавно из ФГИ перешел в Минобороны… (речь идет об экс-главе ФГИУ, а ныне министре обороны Рустеме Умерове – ред.). Наверняка обрадовался, что ЦЭ уже чья-то головная боль. Увы, эта гремучая смесь коррупции, бесконтрольности и хронической убыточности — один из важных элементов нашей энергосистемы", – пишет журналист.

По его словам, за десятилетия компания превратилась в привычную кормушку сменяющих друг друга околовластных бизнес-групп и кочующих одиночек всех оттенков радуги.

"Основная схема проста: на станции поставляются (задорого) топливо и запчасти, забирается (дешево) электроэнергия. Долги накапливаются и потом зависают. Есть комбинации и посложнее, но итог всегда один: контрагентам — прибыли, "Центрэнерго" — убытки. В итоге активы компании, мягко говоря, существенно изношены, а процесс ее банкротства тянется уже десятилетие и всем порядком приелся.

Информация а-ля "Нафтогаз" выкатил одной из трех ТЭС "Центрэнерго" иск почти на три миллиарда гривен не вызывает даже тени удивления. Выкатил и выкатил, не в первый раз, а брать там все равно нечего, даже по решению суда", – говорится в материале.

Как отметил Маскалевич, за последние три года на ЦЭ сменилось семь руководителей. С августа приступил к работе очередной.

"Может, все-таки разобраться с управлением в "Центрэнерго"? При всем моем скепсисе к Минэнерго, оно все же компетентнее ФГИ. Может, там будут хоть немного меньше "тырить и откатывать"?

Ставки и так очень высоки. А мародеров во время войны, бывало, даже ставили к стенке", – констатирует журналист.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Змиевская ТЭС ПАО "Центренерго" уже три дня не вырабатывает электроэнергию и полностью остановлена из-за аварии на последнем работающем энергоблоке.