Фонд декарбонизации отдал 192 млн грн одному поставщику без всякой конкуренции

Фонд декарбонизации Украины заключил договор на 192 млн грн с единственным поставщиком после проваленного тендера без участников. Эта закупка вызвала жалобы о возможном нарушении процедур публичных закупок.

Речь идет о тендере на поставку 40 тыс. устройств передачи данных потребления природного газа, объявленном 2 марта 2026 года. Из-за отсутствия участников торги не состоялись, однако вместо пересмотра условий Фонд просто применил переговорную процедуру, и назвал победителем компанию ООО "ГридВи" без всякой конкуренции.

Среди учредителей компании-победителя – Самвел Акобян и Даниил Привалов, а 50% принадлежит ООО "РИО", бенефициаром которого является экс-прокурор Андрей Степанченко.

Закупленное оборудование передается в ООО "Газораспределительные сети Украины", после чего используется в коммерческой модели. То есть устройства, которые профинансированы из бюджета, могут продаваться конечным потребителям или быть включены в тарифные платежи. Таким образом, государство оплачивает закупку один раз, а после этого фактически генерируется доход уже внутри компании. В связи с этим в контролирующие органы подана жалоба с требованием проверить соблюдение законодательства о публичных закупках, обоснованность стоимости контракта, а также фактическое выполнение договора.

Как известно, Фонд декарбонизации создан для финансирования энергоэффективных проектов и сокращения выбросов СО₂. Его бюджет формируется, в частности, за счет экологического налога и международной помощи.