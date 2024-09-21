Золото рекордно подорожало: сколько можно было заработать украинцам, если бы купили несколько лет назад

Стоимость золота в Украине, как и во всем мире, достигла рекордных отметок. Тройская унция 21 сентября 2024 стоит 108 тыс. грн, а еще пять лет назад стоимость составляла 37,5 тыс. грн. При инвестиции в 1 тыс. долларов за пять лет можно было заработать 41,9 тыс. грн.

Видео дня

Это следует из расчетов OBOZ.UA. Да, тысяча долларов в августе 2019-го, то есть пять лет назад, стоила всего 25,1 тыс. грн. Предположим, что украинец инвестировал такую сумму в гривне в банковское золото или американскую валюту.

Если инвестировать в доллар. За пять лет инвестиция в доллары могла бы принести прибыль в 16,5 тыс. грн. Это всего около 3,6 тыс. грн. в год.

За пять лет инвестиция в доллары могла бы принести прибыль в Это всего около 3,6 тыс. грн. в год. Если инвестировать в евро. Пять лет назад за 25,1 тыс. грн. можно было купить 906 евро. Сейчас такое количество евро можно продать уже за 42 тысячи гривен. То есть прибыль составит 16,8 тыс. грн. Это больше, чем инвестиционный доход от доллара.

Пять лет назад за 25,1 тыс. грн. можно было купить 906 евро. Сейчас такое количество евро можно продать уже за 42 тысячи гривен. То есть прибыль составит Это больше, чем инвестиционный доход от доллара. Если инвестировать в золото. За 25,1 тыс. грн. пять лет назад можно было купить 0,65 тройской унции золота. Сейчас такое количество золота можно продать за 70,2 тыс. грн. То есть прибыль составит 45,1 тыс. грн.

То есть покупать золото в разы выгоднее, чем доллары или евро.

Сколько стоит золото

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex. В последний рабочий день недели цена контракта достигала рекордных $2644,9 за унцию, однако на 18:35 откатилась до $2641,2 за унцию, что на 1% выше значения на конец предыдущей сессии, сообщает Интерфакс.

"Быки" на рынке драгоценных металлов радуются после агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой", – пишет аналитик Джим Вайкофф на сайте трейдинговой компании Kitco.

Федрезерв уменьшил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) по итогам заседания в среду – до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 и рекордным с 2008 года. С начала текущего года золото подорожало на 22%.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!