Зарплаты военнослужащих: ожидать ли украинцам повышения выплат

В Украине базовая зарплата военных не изменится до конца 2024 года, а выплаты будут оставаться стабильными. Минимальная выплата составляет 33 тыс. грн., а дополнительные надбавки – от 30 тыс. до 100 тыс. грн в зависимости от условий службы.

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OBOZ.UA разобрался, на какие суммы могут рассчитывать военнослужащие. Выплаты регулируются Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров № 168, определяющим размеры дополнительных денежных выплат в зависимости от задач и места нахождения военных.

Минимальный оклад для военнослужащего составляет 20 тыс. грн., а с учетом оклада по званию, который составляет 13 тыс. грн., минимальная зарплата для мобилизованного военного составляет 33 тыс. грн. Это обеспечение освобождено от налогообложения военным сбором в размере 1,5%, что позволяет сохранить полную сумму выплат для военных. В зависимости от условий службы военнослужащие могут получать дополнительные денежные выплаты:

30 тыс. грн – для тех, кто выполняет боевые задания в тылу, поддерживает оборону или защиту населения;

– для тех, кто выполняет боевые задания в тылу, поддерживает оборону или защиту населения; 50 тыс. грн – военным в штабах и органах военного управления, осуществляющих оперативное командование подразделениями;

– военным в штабах и органах военного управления, осуществляющих оперативное командование подразделениями; 70 тыс. грн - военным на передовой или проводящим месяц в зоне боевых действий;

- военным на передовой или проводящим месяц в зоне боевых действий; 100 тыс. грн – военнослужащим в зоне активных боевых действий, а также получившим ранения находятся на лечении или в плену.

Эти выплаты направлены на поддержание качества жизни военнослужащих и их семей, а также на стимулирование военной службы в условиях повышенного риска. Если военный находится на лечении, за ним сохраняется полный оклад в течение всего периода лечения, в отпуске или командировке.

По возвращении в воинскую часть военнослужащим предоставляется два месяца для занимания новой должности. Если этого не происходит, выплаты могут быть сокращены до уровня оклада по воинскому званию и выслуге, что существенно уменьшает общий размер денежного довольствия.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, предлагающий денежные вознаграждения за уничтожение вражеской техники. Предложения предусматривают следующие выплаты:

370 тыс. грн – за уничтожение танка, САУ, РСЗО, ЗРК или радиолокационных систем ПВО;

– за уничтожение танка, САУ, РСЗО, ЗРК или радиолокационных систем ПВО; 150 тыс. грн – за средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной борьбы;

– за средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной борьбы; 100 тыс. грн – за БМП, БТР, командно-штабные машины, артиллерийские системы и ударные беспилотники;

– за БМП, БТР, командно-штабные машины, артиллерийские системы и ударные беспилотники; 30 тыс. грн – за другие бронированные или грузовые автомобили.

Этот законопроект направлен на стимулирование военных к активному участию в боевых действиях и вознаграждение за обнаружение, захват или уничтожение вражеской техники. Несмотря на то, что базовые выплаты и доплаты, предусмотренные на текущий год, существуют риски со стороны бюджетного финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самая средняя заработная плата в Антимонопольном комитете (АМКУ) и Нацагенстве по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). К примеру, член НКРЭКУ в прошлом году в среднем зарабатывал до 290 тыс. грн в месяц.

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