Зарплаты упали, а требования выросли: кому больше платят в украинском IT

Медианская зарплата украинских IT-разработчиков снизилась на 6% и составляет около 3300 долларов. Наибольшее падение коснулось Middle, Senior и Junior специалистов, тогда как зарплаты специалистов с более чем 10-летним опытом остались стабильными на уровне 5000 долларов.

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Об этом пишет DOU. Уменьшение зарплат коснулось почти всех категорий IT-специалистов, за исключением специалистов с более чем 10-летним опытом, которые смогли удержать свой уровень доходов на стабильном уровне – 5000 долларов США. В частности, наибольшее снижение зафиксировано среди следующих категорий:

Tech Lead – медианная зарплата упала на 100 долларов и составляет 5600 долларов ;

– медианная зарплата упала на и составляет ; Architect – сокращение составило 325 долларов , до 6500 долларов ;

– сокращение составило , до ; Senior – падение на 200 долларов, теперь их медианная зарплата составляет 4500 долларов.

Что касается Team Lead, их зарплата осталась без изменений и составляет 5000 долларов. Для Middle-специалистов медиальная зарплата после года стабильности упала на 50 долларов и сейчас составляет 2450 долларов. У Junior-разработчиков зарплаты также снизились – на 35 долларов за полгода и 50 долларов в год, до уровня 900 долларов.

Наибольшее сокращение зарплат наблюдается среди Architect, Senior и Junior – в этих категориях медианные зарплаты уменьшились на 4-5%. В отчете также отмечено, что 10% разработчиков получают более 6250 долларов, а 1% – более 10 000 долларов.

Однако в целом снижение зарплат больше всего коснулось специалистов с опытом 4-5 лет, где среднее падение составило 200-300 долларов. В разных городах ситуация выглядит следующим образом:

в Киеве зарплаты снизились из-за падения доходов джунов (до 950 долларов ) и сеньоров (до 4800 долларов );

(до ) и (до ); во Львове снижение коснулось Middle-специалистов (до 2500 долларов ) и Senior (до 4600 долларов ), а также лидов (до 5700 долларов );

) и (до ), а также (до ); в таких городах как Харьков, Днепр и Одесса ситуация остается стабильной;

в Виннице, напротив, наблюдается тенденция к росту зарплат.

Самые высокие зарплаты по-прежнему предлагают продуктовые компании, однако рост выплат у них прекратился. В аутстафинговых компаниях продолжается сокращение зарплат, в то время как в аутсорсинговых компаниях и стартапах падение приостановилось.

Среди специализаций наиболее пострадали Back-end, Mobile и Full Stack разработчики, особенно на уровнях Middle и Senior. В сегменте Front-end снижение зарплат остановилось, за исключением специалистов уровня Lead/Staff/Principal.

В сфере Desktop и Embedded-разработки зарплаты остаются ниже средних по рынку. Самые высокие медиа зарплаты по языкам программирования предлагают специалистам, работающим со Scala – они получают около 6000 долларов. Несмотря на общее падение, специалисты, работающие с Kotlin, Java, Swift и Go, продолжают зарабатывать больше среднего уровня.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, к 2030 году 41% компаний в мире планируют сокращать персонал из-за автоматизации задач с помощью ИИ (искусственный интеллект). Под большим риском – работники почтовых служб, секретари, специалисты по расчету зарплат, графические дизайнеры и юрисконсульты.

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