Работа украинцев под угрозой: какие профессии исчезнут к 2030 году из-за ИИ

К 2030 году 41% компаний в мире планируют сокращать персонал из-за автоматизации задач с помощью ИИ (искусственный интеллект). Под большим риском – работники почтовых служб, секретари, специалисты по расчету зарплат, графические дизайнеры и юрисконсульты.

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О том, работников каких профессий сможет заменить искусственный интеллект до 2030 года, сообщает CNN. Спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта стремительно растет, однако автоматизация с помощью этих технологий ставит под угрозу рабочие места во многих отраслях.

Согласно последнему исследованию, 41% компаний в мире планируют сокращать персонал к 2030 году из-за автоматизации задач. В то же время, значительная часть работодателей заявляет о намерении инвестировать в переобучение своих работников, чтобы они могли эффективно сотрудничать с новыми технологиями. Тенденция к росту спроса на специалистов в сфере ИИ очевидна:

70% компаний активно ищут разработчиков, которые могут создавать ИИ-инструменты;

активно ищут разработчиков, которые могут создавать ИИ-инструменты; 62% компаний ищут специалистов, способных эффективно работать с новыми технологиями.

Это означает, что специалисты по разработке, внедрению и использованию ИИ становятся одними из наиболее востребованных на современном рынке труда. Работодатели ожидают, что такие специалисты смогут адаптировать бизнес к новым условиям и повысить его эффективность посредством автоматизации.

Кто может потерять работу из-за ИИ

Наряду с ростом спроса на новые профессии автоматизация продолжает вытеснять работников из традиционных сфер. По прогнозам работодателей, наибольшее сокращение в ближайшие годы ожидает следующие категории работников:

работники почтовых служб;

исполнительные секретари;

специалисты по расчету зарплат;

графические дизайнеры;

юрисконсульты.

Основными причинами сокращения является способность ИИ выполнять многие рутинные задачи быстрее, дешевле и с меньшим количеством ошибок. С другой стороны, эксперты подчеркивают, что развитие ИИ не приведет к полной замене человеческого труда. Основное влияние технологий будет заключаться в усилении человеческих навыков, а не их полном вытеснении.

Согласно опросу Всемирного экономического форума ( WEF ), 77% компаний планируют в течение следующих пяти лет переквалифицировать своих работников. Цель таких программ – научить людей работать вместе с новыми технологиями, а не бороться с ними.

Переквалификация станет ключевым инструментом для поддержания занятости, поскольку многие компании стараются не сокращать персонал, а изменять его функции. Таким образом, работники могут оставаться конкурентоспособными даже в среде, где многие задачи выполняют алгоритмы.

Хотя ИИ автоматизирует значительную часть рутинных задач, это создает новые возможности для бизнеса и работников. В докладе WEF отмечается, что внедрение ИИ будет способствовать развитию таких сфер, как:

анализ данных;

кибербезопасность;

управление автоматизированными системами;

разработка цифровых товаров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США появилась первая государственная онлайн-школа, где занятие будет проводить искусственный интеллект. Учителя в таком учебном заведении будут выполнять роль наставников и не будут преподавать ни одного предмета.

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