Работа украинцев под угрозой: какие профессии исчезнут к 2030 году из-за ИИ
К 2030 году 41% компаний в мире планируют сокращать персонал из-за автоматизации задач с помощью ИИ (искусственный интеллект). Под большим риском – работники почтовых служб, секретари, специалисты по расчету зарплат, графические дизайнеры и юрисконсульты.
О том, работников каких профессий сможет заменить искусственный интеллект до 2030 года, сообщает CNN. Спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта стремительно растет, однако автоматизация с помощью этих технологий ставит под угрозу рабочие места во многих отраслях.
Согласно последнему исследованию, 41% компаний в мире планируют сокращать персонал к 2030 году из-за автоматизации задач. В то же время, значительная часть работодателей заявляет о намерении инвестировать в переобучение своих работников, чтобы они могли эффективно сотрудничать с новыми технологиями. Тенденция к росту спроса на специалистов в сфере ИИ очевидна:
- 70% компаний активно ищут разработчиков, которые могут создавать ИИ-инструменты;
- 62% компаний ищут специалистов, способных эффективно работать с новыми технологиями.
Это означает, что специалисты по разработке, внедрению и использованию ИИ становятся одними из наиболее востребованных на современном рынке труда. Работодатели ожидают, что такие специалисты смогут адаптировать бизнес к новым условиям и повысить его эффективность посредством автоматизации.
Кто может потерять работу из-за ИИ
Наряду с ростом спроса на новые профессии автоматизация продолжает вытеснять работников из традиционных сфер. По прогнозам работодателей, наибольшее сокращение в ближайшие годы ожидает следующие категории работников:
- работники почтовых служб;
- исполнительные секретари;
- специалисты по расчету зарплат;
- графические дизайнеры;
- юрисконсульты.
Основными причинами сокращения является способность ИИ выполнять многие рутинные задачи быстрее, дешевле и с меньшим количеством ошибок. С другой стороны, эксперты подчеркивают, что развитие ИИ не приведет к полной замене человеческого труда. Основное влияние технологий будет заключаться в усилении человеческих навыков, а не их полном вытеснении.
Согласно опросу Всемирного экономического форума ( WEF ), 77% компаний планируют в течение следующих пяти лет переквалифицировать своих работников. Цель таких программ – научить людей работать вместе с новыми технологиями, а не бороться с ними.
Переквалификация станет ключевым инструментом для поддержания занятости, поскольку многие компании стараются не сокращать персонал, а изменять его функции. Таким образом, работники могут оставаться конкурентоспособными даже в среде, где многие задачи выполняют алгоритмы.
Хотя ИИ автоматизирует значительную часть рутинных задач, это создает новые возможности для бизнеса и работников. В докладе WEF отмечается, что внедрение ИИ будет способствовать развитию таких сфер, как:
- анализ данных;
- кибербезопасность;
- управление автоматизированными системами;
- разработка цифровых товаров.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США появилась первая государственная онлайн-школа, где занятие будет проводить искусственный интеллект. Учителя в таком учебном заведении будут выполнять роль наставников и не будут преподавать ни одного предмета.
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