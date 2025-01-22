За украинские 10 копеек заплатят около 20 тысяч: как выглядит дорогая монета

Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн.

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Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

Какие монеты также ценят коллекционеры

Ценятся и другие старые украинские монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 до 7 000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

За около 2 000 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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