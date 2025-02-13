За старые 5 копеек заплатят 10 тысяч: как распознать дорогую монету

Некоторые монеты могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 1.1АА можно получить 4000-10 000 грн.

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Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказали специалисты.

Какие монеты НБУ выводит из оборота

Тем временем, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

Как рассказали в самом НБУ, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Впрочем, точная дата этого пока не определена. Эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

Как сообщал OBOZ.UA, монеты же времен СССР, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, не являются ценными. Следовательно, продать их за большие деньги не выйдет.

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