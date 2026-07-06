За бумажный паспорт придется заплатить: кому из украинцев это обойдется в 1600 грн

В Украине паспорт-книжечка образца 1994 года остается действительным документом, поэтому менять его на ID-карту обязательно только в случаях, предусмотренных законом. Если же замена необходима срочно, общая стоимость оформления ID-карты вместе с сервисным сбором может составить около 1638 гривен.

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Об этом говорится в информации Государственной миграционной службы. В ведомстве подчеркивают, что если документ находится в надлежащем состоянии, содержит актуальные персональные данные, а владелец своевременно вклеил фотографии после достижения соответствующего возраста, никаких оснований для его обязательной замены нет.

Такой паспорт остается полностью действительным. Вместе с тем закон определяет ряд ситуаций, когда оформление нового документа является обязательным. Прежде всего это касается случаев утери или кражи паспорта, его значительного повреждения, а также изменения личных данных, например фамилии после вступления в брак или других официально зарегистрированных изменений.

Еще одним основанием для оформления нового документа является несвоевременная вклейка фотографии в паспорт-книжечку после достижения 25 или 45 лет. Если гражданин не сделал этого в течение одного месяца после дня рождения, паспорт уже не соответствует требованиям законодательства, поэтому необходимо оформить ID-карту.

В то же время украинцы могут перейти на современный документ и добровольно, даже если закон не обязывает их это делать. В Государственной миграционной службе отмечают, что все больше государственных учреждений, банков и электронных сервисов адаптированы именно под использование ID-карт, что делает их более удобными в повседневной жизни.

Стоимость оформления зависит от того, насколько быстро необходимо получить документ. Если ID-карту изготавливают в обычном режиме до 20 рабочих дней — административный сбор составляет 618 гривен. За срочное оформление, которое длится до семи рабочих дней, нужно уплатить 988 гривен.

Помимо административного сбора отдельно оплачиваются услуги государственного предприятия, которые составляют около 650 гривен. Именно поэтому общая сумма расходов при срочном оформлении может составить примерно 1638 гривен. Большинству совершеннолетних граждан ID-карта выдается сроком на десять лет. В то же время украинцам, достигшим 65-летнего возраста, документ оформляют бессрочно.

В Государственной миграционной службе подчеркивают, что владельцы паспортов-книжек не должны беспокоиться из-за слухов о якобы обязательной замене всех старых документов. Если паспорт остается действительным и нет предусмотренных законом оснований для его обмена, пользоваться им можно и в дальнейшем без каких-либо ограничений.

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