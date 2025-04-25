'Я тебе передал 1,1 млн после заседания': стало известно, как подельники экс-председателя Верховного суда Князева делили взятки

Фигуранты коррупционного дела экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева обсуждали передачу денег за принятие нужных решений. Кроме того, были записаны разговоры о некоторых деталях схемы и организационных моментах.

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Как сообщается на платформе "ВАКС решив", доказательства были представлены во время очередного заседания Высшего антикоррупционного суда 25 апреля. Это оказались аудиофайлы, записанные в ходе негласных следственных (розыскных) действий. На них слышны голоса, похожие на адвоката Олега Горецкого и нотариуса Кирилла Горбурова.

"Понимаю, но такая большая сумма перед мероприятием… может попросим, чтобы они подождали пару недель до месяца?", – говорилось в одном аудиофайле.

На другом слышно, как мужчины с голосами, похожими на Горецкого и Горбурова, обсуждали передачу денег.

"Тут нельзя эту десятку. Если тебя устроит, разделим на двоих", – говорит мужчина с голосом Горецкий.

"Ему 5 надо дать", – ответил ему "Горбуров".

"И нам нужно пять. Что значит делить? Давай ему отдам", – предложил "Горецкий".

"Мне там нужно будет. Ты пока мне десять дашь, я заберу", – объяснив "Горбуров".

Кроме того, упоминалось следующее: "У меня в 1950 году сейчас... Я передал тебе 1,1 млн после заседания. Ты должен перечислить".

Адвокаты подозреваемых назвали это вырванными фразами из контекста, а также заявили, что идентификация голосов остается под вопросом. В то же время защитник признал, что разговоры касаются Князева – на некоторых записях упоминалась фамилия экс-судьи. Сам он полностью отрицает свою причастность.

Дело Всеволода Князева: в чем обвиняют экс-председателя Верховного суда

Председатель Верховного суда Всеволод Князев был задержан в мае 2023 года во время получения взятки. По данным следствия, к делу причастны руководство и рядовые судьи, а СМИ сообщали, что взятку Князев получил за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей, а ВАКС выбрал ему меру в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога. Впрочем, позже залог был уменьшен и 31 января 2024 года за судью внесли 18,168 млн грн залога, после чего его освободили из-под стражи, надев на него электронный браслет, который сняли 27 мая, мотивируя это проблемами со здоровьем у обвиняемого.

А уже в июле, несмотря на "плохое здоровье", Князев пытался уехать за пределы Украины. Его заметили в Закарпатье вблизи границы с Румынией. Он ехал в автомобиле Voskswagen как пассажир. О возможной попытке экссудии сбежать пограничники сообщили в полиции и ТЦК. Князева свернули и отправили за пределы пограничной полосы.

Во время обыска по делу Всеволода Князева были изъяты сотни тысяч долларов. НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева. А 12 декабря Большая палата Верховного Суда подтвердила законность этого решения.

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