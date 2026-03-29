Возможность разбогатеть? Чего стоят монеты, которые украинцы могут найти в старых кошельках

Расхожим является мнение, что все старые монеты – ценные, в т.ч. времен СССР. Однако на самом деле, это не так: большинство таких копеек – просто куски металла. И хотя такие монеты, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, нумизматы и могут купить, но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Он отметил: в противном же случае, вряд ли можно будет надеяться и на это. Ведь с высокой вероятностью это будет ржавая монета.

"Ржавость, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Впрочем, подчеркнул он, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из:

Серебра.

Золота.

Тем не менее, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

Как понять, является монета ценной

В то же время, подчеркнул специалист, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, "простые украинцы" вряд ли смогут. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты.

Поэтому, по его словам, лучше показать копейку специалистам. Найти которых можно в тематических группах и пабликах в соцсетях.

При этом, подчеркнул он, за осмотр копеек, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монеты ничего не стоят".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в регуляторе не отказались – ожидается, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!