Военный сбор 5%: сколько придется платить с минимальной и средней зарплаты

В случае повышения военного сбора до 5%, которое предложил Кабинет министров, каждый украинец с минимальной зарплатой будет отдавать по 400 грн в месяц, а с зарплаты в 20 тыс. грн будет взыматься уже по 1 тыс. грн. Ежедневные платежи составят 13 и 33 грн соответственно.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. В ведомстве отметили, что процент военного сбора – единый для всех.

Но сумма средств, получаемых ВСУ от конкретного человека, зависит от уровня дохода. Например, если ставку военного сбора повысят платить нужно будет:

при доходе 8000 грн (минимальная зарплата) – 13 грн в день, 400 грн в месяц. В Минфине отмечают, что на эти (полученные за месяц) деньги можно купить тактические перчатки;

при доход е 20 тыс. грн (чуть больше средней зарплаты) – 33 грн в день, 1000 грн в месяц. Суммы должно хватить на тактические очки;

– 33 грн в день, 1000 грн в месяц. Суммы должно хватить на тактические очки; 50 тыс. грн – 83 грн в день, 2500 в месяц. Купить можно тактический рюкзак;

– 83 грн в день, 2500 в месяц. Купить можно тактический рюкзак; 100 тыс. грн – 167 грн в день, 5000 грн в месяц. Столько, по данным Минфина, стоит комплект военной формы;

– 167 грн в день, 5000 грн в месяц. Столько, по данным Минфина, стоит комплект военной формы; 200 тыс. грн – 333 грн в день, 10 тыс. грн в месяц. Хватит на покупку рации.

По словам министра финансов Сергея Марченко, каждый день на войну нужно 5,6 млрд грн. По сути, это ежедневный военный сбор с 14 млн минимальных зарплат.

"Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. При этом можно рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому 1/4 из этой суммы предлагаем закрыть за счет пересмотра военного сбора с 1,5 до 5% для физических лиц... Каждая уплаченная гривна налога важна. Ведь идет на покупку жизненно необходимых вещей", – отметили в Минфине.

Повышение налогов в Украине: основные предложения

Правительство Украины 18 июля одобрило законопроект, предлагающий внести изменения в Налоговый кодекс. Финальное решение, впрочем, будет принимать не Кабмин, а депутаты Верховной Рады. Дата рассмотрения законопроекта в пером чтении еще не определена.

Документом предусматривается повышение военного сбора, а также введение ряда новых налоговых платежей. В частности:

Увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5%. При этом его обяжут платить юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") – по разным ставкам в зависимости от группы.

При этом – по разным ставкам в зависимости от группы. Обложить военным сбором торговлю недвижимостью и авто.

Ввести налог на сладкую газировку.

Взимать военный сбор в размере 30% от стоимости при продаже ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней.

Обложить военным сбором физ- и юрлиц при покупке банковских металлов.

"В условиях войны военный сбор должны уплачивать все. Это наша общая ответственность: и физических лиц, и ФЛП, и крупного бизнеса. Пересмотр ставок военного сбора и введение его для ряда налогоплательщиков позволит получить в госбюджет дополнительные 121,8 млрд. грн. для сектора безопасности и обороны", – заявлял Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, планы ввести 15% военного сбора при покупке автомобиля вызвали резкий рост продаж, поскольку покупатели поспешили избежать дополнительных расходов. Однако эксперты предупреждают, что это может привести к дальнейшему падению продаж и уменьшению поступлений в бюджет.

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