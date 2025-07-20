Военнопленным будут прекращать выплаты: в Минобороны объяснили, кому и при каких условиях

Украинским военным, которые попали в плен или пропали без вести, государство продолжает начислять зарплату. Однако, если боец добровольно сдался в плен, дезертировал или оставил часть – выплаты прекращаются после официального расследования.

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Об этом рассказала подполковник Оксана Леконцева, старший офицер Департамента социальной защиты Министерства обороны. Установила обновила критерии начисления денежного обеспечения военнослужащим, которые оказались в плену или считаются пропавшими без вести.

Леконцева отметила, что такие участники боевых действий гарантированно будут получать начисления в полном объеме по последней должности – в течение всего пребывания в плену. Однако Минобороны уточняет, что если будет установлено, что военнослужащий добровольно сдался, самовольно покинул часть или дезертировал, его выплаты прекращаются после завершения соответствующего расследования. Это станет основанием для отмены финансовых выплат из-за невыполнения воинского долга.

Кто и как может получить выплаты

Военнослужащие в плену или пропавшие без вести

денежное обеспечение начисляется в течение всего срока пребывания в плену или когда статус неопределенный (пропавший без вести);

(пропавший без вести); ставка исчисляется по последнему служебному званию;

дотации продолжаются даже если военный находится за границей, пока не установлен факт добровольной сдачи.

Выплаты семье точечно

Военнослужащий имеет право заранее оформить распоряжение, кому отдать право на получение средств – супругам, детям, родителям, другим близким, подтвержденное подписью командира или нотариусом. Если распоряжение отсутствует, действует стандартная очередность права на выплаты:

супруга/супруг;

несовершеннолетние дети;

дети с инвалидностью с детства (любого возраста);

родители, не лишенные родительских прав, в случае их отсутствия – совершеннолетние дети, родные братья/сестры.

Кто не получает выплат

военнослужащие, осужденные за государственную измену , коллаборационизм или пособничество стране-агрессору;

, или пособничество стране-агрессору; граждане РФ и Беларуси или лица, постоянно проживающие в этих странах.

Куда и какие документы подавать

Для оформления семья или уполномоченные лица должны обратиться в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) – без учета регистрации военнослужащего. Необходимый пакет документов включает:

заявление с банковскими реквизитами (IBAN);

паспорт или другой ID-документ;

ИНН;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке/рождении, решение суда и т.д.);

документы на особые обстоятельства (опека, усыновление, установленная инвалидность у детей).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие и их семьи могут оформить пенсию через Пенсионный фонд или силовые ведомства в зависимости от категории службы. Обращение возможно лично или онлайн, а ключевым фактором является наличие необходимого стажа, инвалидности или права по потере кормильца.

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