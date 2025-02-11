В "Укроборонпроме" провернули коррупционную схему на 107 млн грн: правоохранители раскрыли детали

Бывшие чиновники "Укроборонпрома" в 2016-2019 годах разворовали 107,2 млн грн бюджетных средств. Как установили правоохранители, для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах, одно из госпредприятий, осуществлявшее экспорт продукции военного назначения украинского производства, привлекло компанию-нерезидента. Однако фактически вся работа производилась исключительно сотрудниками самого госпредприятия, а деньги получили фигуранты дела.

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Таким образом, рассказали в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), в 2016-2019 годах госпредприятие заплатило компании-нерезиденту более 107,2 млн грн за работу, которую та фактически не выполняла. При этом деньги, отмечается:

проходили через счета фиктивных компаний;

в дальнейшем распределялись между участниками преступной группы.

В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили: в настоящее время о подозрении сообщено 5 лицам. Среди них:

бывшие должностные лица государственных предприятий;

фактический бенефициар частной компании.

По данным же Службы безопасности Украины (СБУ), действия указанных лиц квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный организованной группой).

"Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, бывший министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, которого подозревают в соорганизации схемы завладения земельными участками более чем на 291 млн грн, а также в покушении на завладение землей приблизительно на 190 млн грн, вернулся в Украину из-за границы и сдал загранпаспорт в Госмиграционную службу. Впрочем, сразу же после этого он хотел выехать из страны снова, однако суд не дал ему разрешения.

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