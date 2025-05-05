В Украине выросло количество миллионеров: где живут и откуда берут деньги самые богатые люди

В 2024 году общие доходы украинцев, согласно налоговым декларациям, выросли на 107 млрд грн, или почти на почти на 50%. В то же время в стране стало на 6 тыс. больше миллионеров, больше всего доходов задекларировали жители Киева, а первоочередной источник поступления средств – из-за границы.

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Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Руслана Кравченко. По его данным, в прошлом году в налоговую поступило более 170 тысяч деклараций, в которых указаны сведения о происхождении 326 млрд грн доходов граждан. Наибольшие суммы задекларировали в следующих регионах Украины:

Киев – 156 млрд грн;

– 156 млрд грн; Днепропетровская область – почти 30 млрд грн;

– почти 30 млрд грн; Львовская область – 18,2 млрд грн;

– 18,2 млрд грн; Киевская область – 17,5 млрд. грн.

В декларациях граждане самостоятельно определили к уплате налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) – 8,1 млрд грн и военного сбора – более 1,5 млрд грн. А рекордную сумму налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору к уплате в бюджет определил один из жителей Киева – более 4,6 млрд. гривен. Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане:

иностранные доходы – 34,2 млрд грн;

наследство и дарование – 13,6 млрд грн;

доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 млрд грн;

инвестиционные доходы – 4,9 млрд грн;

другие налогооблагаемые доходы – 4 млрд грн;

доходы от сдачи имущества в аренду – 3,4 млрд. гривен.

В этом году количество гривневых миллионеров увеличилось на 6,6 тыс. по сравнению с предыдущим периодом. В общей сложности более 1 миллиона гривен доходов задекларировали более 17 тыс. лиц. Совокупная сумма задекларированного ими дохода достигла 253,6 млрд грн, а налоговых обязательств – 8,7 млрд грн.

Правом на скидку воспользовались более 53 тысяч граждан – они получат 330 млн грн из бюджета. Это на 36 млн гривен больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В этом году декларационная кампания показала рост уровня налогового сознания граждан и их понимание уплаты налогов как социальной необходимости", – подчеркнул Кравченко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ГНС Украины разослала более 1000 "писем счастья" предпринимателям, работающим в сфере розничной торговли. Сообщения получили те предприниматели, в расчетах которых не зафиксировали никакой операции с наличными за март-2025.

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