В Украине вводят новые "боевые" выплаты для защитников: кто будет получать до 460 тыс. грн

В Украине вводится новая система мотивационных боевых выплат для военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейских подразделений особого назначения, выполняющих задачи на фронте. Максимальная сумма вознаграждений может достигать 460 тысяч гривен в месяц, а выплаты будут начисляться задним числом – начиная с 1 июня 2026 года.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. По его словам, уже подписаны приказы, утверждающие порядок выплаты дополнительных вознаграждений в рамках экспериментального проекта.

В настоящее время документы проходят государственную регистрацию, после чего будут официально опубликованы и вступят в силу. При этом новый механизм предусматривает, что выплаты будут начисляться задним числом — начиная с 1 июня 2026 года.

Кто сможет получить новые выплаты

Программа распространяется на военнослужащих Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и сотрудников полиции особого назначения, которые вместе с другими подразделениями Сил обороны выполняют боевые задачи на самых опасных направлениях фронта.

Размер дополнительного вознаграждения будет зависеть от характера выполняемых задач, непосредственного участия в боевых действиях, пребывания на линии соприкосновения, а также от конкретных результатов боевой работы.

Какие суммы предусмотрены

до 100 тысяч гривен в месяц за непосредственное участие в боевых действиях (пропорционально времени выполнения задач);

за непосредственное участие в боевых действиях (пропорционально времени выполнения задач); 170 тысяч гривен в месяц за выполнение боевых задач непосредственно на линии соприкосновения;

за выполнение боевых задач непосредственно на линии соприкосновения; 70 тысяч гривен в месяц за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта; 50 тысяч гривен в месяц за службу на пунктах управления;

за службу на пунктах управления; от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для военнослужащих-инструкторов;

для военнослужащих-инструкторов; до 10 тысяч гривен в месяц для других категорий военнослужащих за прохождение службы.

Отдельные вознаграждения предусмотрены и за успешное выполнение особо важных боевых задач. Помимо ежемесячных доплат, приказами предусмотрены отдельные денежные вознаграждения за конкретные достижения при выполнении боевых задач. В частности, защитники смогут получить:

40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;

за захват вражеских позиций; 20 тысяч гривен в сутки за возвращение ранее утраченных позиций;

за возвращение ранее утраченных позиций; 100 тысяч гривен за каждого взятого в плен российского военнослужащего;

за каждого взятого в плен российского военнослужащего; 15 тысяч гривен за уничтожение противника в стрелковом или рукопашном бою.

Именно сочетание ежемесячных вознаграждений и премий за выполнение отдельных боевых задач позволяет общему размеру мотивационных выплат достигать 460 тысяч гривен в месяц. По словам Выгивского, новая система призвана не только материально поддержать военнослужащих и правоохранителей, выполняющих самые опасные задачи, но и сделать оплату службы более справедливой.

Размер вознаграждений будет напрямую зависеть от уровня риска, сложности боевых операций и личного вклада каждого защитника в выполнение поставленных задач. После завершения государственной регистрации приказов все документы будут официально обнародованы, а начисления начнутся с учетом периода, начиная с 1 июня 2026 года.

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