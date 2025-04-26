В Украине возникли проблему в одном из крупнейших датацентров: из-за этого не работали приложения ряда компаний и даже "Дія"

В Украине 26 апреля из-за технических проблем в одном из крупнейших датацентров Деново возникли проблемы с оплатой проезда в транспорте, не работали приложения ряда компаний, в частности, Новой почти. Кроме того, были недоступны сервисы "Дії".

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Как сообщают собеседники OBOZ.UA в одной из компаний, пострадавшей в результате технических проблем в датацентре, Деново – один из самых больших в Украине датацентров. "За час-полтора проблемы были решены. На нас хакерской атаки не было", – заявили в одной из компаний.

Также о том, что проблемы возникли у подрядчика, отметили и в "Новой почте". Они также особо добавили, что на компании не было хакерской атаки. В то же время, соучредитель monobank Олег Гороховский заявил на своей странице в Telegram: "словно хакерская атака на один из крупных дата-центров. Серверные мощности Монобанк зарезервированы трижды: Киев, Варшава, Amazon", - отметил он.

В то же время у государственного "Ощадбанка" возник ряд проблем. "Из-за временного сбоя в работе одного из крупных центров обработки данных пока не работают некоторые сервисы Ощада. Эти проблемы касаются не только нашего банка, но и многих других предоставлятелей диджитальных услуг. Соответствующие службы делают все возможное для того, чтобы оперативно возобновить работу сервисов. Извиняемся за временные неудобства", - заявил глава банка.

"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов", - заявили в "Действии".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине 26 апреля, по состоянию на 9.30 утра, не работает приложение "Дія". В транспорте по всей стране недоступна оплата бесконтактная (Apple Pay и Google Pay). Проблемы также возникли и в приложении "Новая почта" (ошибка соединения с сетью).

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