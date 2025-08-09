Новая минималка в Украине: сколько будут платить украинцам и как это повлияет на налоги и штрафы

В Украине в 2026-м минималка должна вырасти с 8000 до 8688 грн. Это приведет к росту определенных налогов, а также штрафов. В то же время такого повышения минималки недостаточно.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Даже повышение минималки на 688 грн со следующего года приведет к определенным изменениям. В частности:

вырастут налоги для ФЛП (единый налог для второй группы – на 137,6 грн);

значительно возрастут штрафы для работодателей за нарушение Кодекса законов о труде (в некоторых случаях аж на 11 тыс. грн);

гарантированная пенсия для мужчин, имеющих 35 лет стажа, и женщин, имеющих 30 лет стажа и достигших 65-летия, возрастет с 3200 до 3475,2 грн.

Налоги. Размер минимального ЕСВ зависит от минимальной заработной платы. Для всех трех групп ФЛП-плательщиков единого налога после повышения минималки, в 2026-м, увеличится с 1760 до 1911,36 грн.

единый налог для второй группы увеличится с 1600 до 1737,6 грн;

военный сбор для единщиков – с 800 до 868,8 грн.

Штрафы. В Украине также повысят ряд штрафов. Прежде всего от минималки зависят штрафы за нарушение Кодекса законов о труде, в частности:

штраф за недопуск инспектора на предприятие составляет 16 минималок и вырастет со 128 тыс. грн до 139 тыс. грн;

штраф за работников, которых допустили к работе без официального оформления, возрастет с 80 тыс. грн до 86 тыс. грн;

штраф за работника, которому не были предоставлены законные гарантии и льготы, вырастет с 32 тыс. грн до 34,7 тыс. грн;

и т.д.

Кроме того, из-за увеличения минималки гарантированная пенсия тех, кто достиг 65-летия и имеет полный стаж, возрастет с 3200 до 3475,2 грн. Однако главный результат такого шага – детенизация экономики, а также возможность увеличить доходы тех, кто действительно получает минималку.

Кто находится за чертой бедности

Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную зарплату. Среди них есть много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего специалисты в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.

Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8 421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8 421,94 Двое взрослых 16 843,8 Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

На самом деле прожиточного минимума ни на что не хватит. В продуктовую корзину входит минимальный набор товаров и услуг. Но если украинец получает даже меньше фактического прожиточного минимума, то это гарантированная бедность.

"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. При этом для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

