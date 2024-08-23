В Украине создали новую профессию: как попасть и сколько платят

Украинцев приглашают овладеть профессией специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Чтобы попасть на эту должность, необходимо подать заявку и пройти отбор среди других кандидатов. Тем, кто это сделает, предлагают в среднем 17 860 грн в месяц.

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О требованиях к кандидатам и условиях работы рассказали в Министерстве по делам ветеранов Украины. Чтобы попасть в должность, необходимо отвечать некоторым критериям:

иметь гражданство Украины;

иметь уровень образования не ниже бакалавра по отраслям знаний: "Образование/Педагогика", "Социальные и поведенческие науки", "Право", "Здравоохранение", "Социальная работа", "Публичное управление и администрирование".

Специалист по сопровождению – это первое лицо, которое будет встречать ветеранов и ветеранок по возвращении в общину, обеспечивает им информационное сопровождение и поддержку и консультирует о получении статусов, льгот, услуг, жилья и т.д. Расчетная нагрузка на таких специалистов будет работа с 35 ветеранами и ветеранками и их родными.

Как подать заявление

Набирать специалистов планируют в четыре этапа – первый длится до 5 сентября. В целом планируется подготовить 11,3 тыс. специалистов по сопровождению, в том числе 3 тыс. из них – на первом этапе. Подать заявление можно в несколько шагов:

Перейти на веб-платформу е-Ветеран, выбрать раздел "Электронные сервисы" и нажать " Заявление на участие в отборе на должность специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц ".

Заполнить необходимые данные, в частности, указать территориальную общину для трудоустройства.

Если в этом сообществе отсутствует вакансия специалиста по сопровождению, система предложит стать в резерв, чтобы быть в приоритете среди кандидатов, когда в этом сообществе будет открыта вакансия. Если желаемого общества нет в списке, скорее всего регистрация уже закрыта, община находится на временно оккупированной территории или там ведутся боевые действия.

Пройти профессиональное и психологическое тестирование .

. Подписать заявление с помощью электронной подписи.

После этого на указанную электронную почту придет письмо с информированием о дальнейших шагах. Следует учитывать, что кандидат может подать только одно заявление, а после загрузки заявления его будет невозможно отредактировать.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине изменился перечень специальностей с наибольшей и наименьшей конкуренцией. Да, трудно найти работу в сфере СМИ, издательство и полиграфии, в то же время наименьшая конкуренция в сфере охраны и безопасности.

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