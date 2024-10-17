В Украине резко сократилось количество пенсионеров: сколько осталось и что происходит

В Украине за два с половиной года количество пенсионеров сократилось на 500 тыс. человек. Только в 2024-м количество украинцев на заслуженном отдыхе снизилось почти на 200 тыс. человек.

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Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, на сентябрь 2024-го в Украине пенсии получают 10 млн 342 тыс. человек. При этом еще в январе 2022-го количество пенсионеров было на уровне 10 млн 841 тыс.

До полномасштабной войны, с января 2020-го по январь 2022-го, их количество снизилось на 493 тыс. человек. То есть до полномасштабной войны ежемесячно на 20,5 тыс. человек становилось меньше.

На самом деле за время Великой войны темпы сокращения пенсионеров изменились незначительно. Есть целый ряд причин для такого сокращения. Среди них:

ежегодный рост требований к получению пенсии. Постепенно потребуется 35 лет стажа для того, чтобы получать пенсию в 60 лет. Еще в 2017-м требование составляло всего 25 лет;

Постепенно потребуется 35 лет стажа для того, чтобы получать пенсию в 60 лет. Еще в 2017-м требование составляло всего 25 лет; рост смертности, оккупация. Полномасштабная война привела к значительным потерям среди населения. Уничтожаются целые города. Кроме того, падение уровня доходов, трудная психологическая ситуация приводит к росту смертности;

Полномасштабная война привела к значительным потерям среди населения. Уничтожаются целые города. Кроме того, падение уровня доходов, трудная психологическая ситуация приводит к росту смертности; беженцы. И хотя большинство беженцев – молодые украинки, также среди почти 5 млн беженцев есть пенсионеры и те, кто должен выйти на пенсию уже во время большой войны.

Какие пенсии получают украинцы

25% украинских пенсионеров получают около 2760 грн (66 долларов по курсу на момент написания текста). Самые большие выплаты у пенсионеров из Киева, а самые маленькие – в западных регионах.

Об этом говорится в данных Опендатабот. 10,34 млн. пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране – 5851 грн, или 141$.

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