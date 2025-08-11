Водителей хотят штрафовать по-новому: что прописано в законопроекте об изменениях правил наказания

В Украине могут увеличить сроки уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. Согласно правительственному законопроекту, срок добровольной уплаты штрафа предлагают увеличить с 10 до 15 дней.

Сам же законопроект, получивший номер 13614, уже опубликован на сайте Верховной Рады. Он также предполагает продление срока принудительного исполнения постановления – с 30 дней до 3-х месяцев.

"Проект Закона обеспечит достижение цели применения административного взыскания, неотвратимости наказания за административные правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, реализацию критерия разумности сроков, определенных в Кодексе Украины об административных правонарушениях", – говорится в пояснительной записке к документу.

Почему в Украине хотят изменить период оплаты штрафов за нарушение ПДД

При этом, по оценкам правительства, предложенные изменения позволят уменьшить количество случаев удвоенного штрафа из-за несущественных опозданий. Ведь, подчеркивается, в настоящее время:

Неединичными являются случаи незначительной просрочки такой уплаты.

Это влечет "уже двойной размер штрафа",

В результате увеличивается количество обжалуемых постановлений.

Увеличение же сроков добровольного уплаты штрафа, утверждается, позволит снизить нагрузку на судебную систему. А кроме того, обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания, не нарушая при этом прав нарушителей.

Дело, подчеркивается, в том, что в настоящее время срок на уплату штрафа начинает истекать со дня вступления в законную силу постановления о штрафе. А в соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административном правонарушении такое постановление "вступает в законную силу после его вручения лицу или получения почтового сообщения о вручении, или об отказе в его получении, или возвращения почтового отправления с отметкой о невручении".

"Исходя из этого, у правонарушителя крайне короткий срок для уплаты штрафа по постановлению", – объяснили авторы документа.

Принятие же изменений, утверждается, должно устранить эту правовую коллизию. А также сделать наказание более справедливым.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

