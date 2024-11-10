В Украине магазины и банки могут не принимать некоторые купюры гривни: о каких идет речь

Украинские банки, магазины и другие юридические лица могут не принимать некоторые купюры гривни. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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Об этом рассказали в НБУ. Там отметили: речь идет, в частности, о купюрах, поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и т.п., площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты.

Кроме того, могут отказать в приеме денег, если банкноты загрязненные химическими и радиоактивными веществами, а также любыми токсичными органическими субстанциями, влияющими или при определенных условиях, могут негативно влиять на здоровье человека. А кроме того, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот.

"Территориальные подразделения Национального банка осуществляют обмен настоящих банкнот, загрязненных химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, только в случае наличия документа о проведении дезинфекции. И/или дезактивации банкнот, предоставленного учреждением (лицом), на которое в соответствии с законодательством Украины возложены функции по их проведению", – рассказали в регуляторе.

При этом там подчеркнули: если же поврежденные купюры гривни "сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади", кассовые работники банковских учреждений должны принимать их без ограничений. Также приему подлежат разорванные либо разрезанные на две части банкноты, если:

на них сохранились оба одинаковых номера и серия;

общая площадь этих частей – не менее 55% начальной площади банкноты.

"Поврежденные банкноты, составленные из двух или более частей, банки обязаны изымать из обращения и принимать на исследования по инициативе граждан-предъявителей как сомнительные по подлинности и/или платежности и в установленном порядке направлять для проведения исследования в соответствующие территориальные подразделения Национального банка. По результатам этих исследований, осуществляемых Национальным банком бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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