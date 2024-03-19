В Украине магазины и банки не будут принимать некоторые купюры гривни: о каких идет речь

В Украине банки, магазины и другие юридические лица не вправе принимать некоторые банкноты гривни. Речь идет, в том числе, о любых купюрах, которые загрязнены химическими веществами или загрязнены более чем на 55% площади банкноты.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Так, юридические лица и банки не имеют права принимать:

банкноты, поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и т.п., площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты;

если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот;

(спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот; банкноты, загрязненные химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, влияющими или при определенных условиях, могут негативно влиять на здоровье человека.

Территориальные подразделения Национального банка осуществляют обмен настоящих банкнот, загрязненных химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, только в случае наличия документа о проведении дезинфекции и/или дезактивации банкнот, предоставленного учреждением (лицом), на которое в соответствии с законодательством Украины возложены функции по их проведению.

Физические и юридические лица обязаны для обмена таких банкнот обращаться непосредственно в соответствующие территориальные подразделения Национального банка Украины. Территориальные подразделения Национального банка осуществляют обмен настоящих банкнот, загрязненных химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, только в случае наличия документа о проведении дезинфекции и/или дезактивации банкнот, предоставленного учреждением (лицом), на которое в соответствии с законодательством Украины возложены функции по их проведению.

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