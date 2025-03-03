В Украине изменили правила назначения стипендий: какое решение принял Кабмин

Украинским студентам, принадлежащим к некоторым уязвимым категориям граждан, упростили правила предоставления социальных стипендий. Это позволит получать выплаты не до 18, а до 23 лет включительно.

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Это стало возможным благодаря принятию правительственного постановления, сообщили в Кабинете министров. Стипендию будут платить детям по льготным категориям, в частности:

гражданам со статусом ВПЛ (внутренне перемещенное лицо);

участникам боевых действий (УБД);

лицам с инвалидностью в результате войны;

лицам, лишенным личной свободы.

Причем стипендию будут начислять, независимо от того, когда был получен статус – до или после совершеннолетия. Ранее, если соответствующий статус ребенку или его родителям был установлен по достижении 18-летнего возраста, студенту не предоставляли социальную стипендию.

В правительстве отметили, что при назначении стипендий перед детьми участников боевых действий могут возникать сложности с предоставлением подтверждающих документов. Поэтому введена норма, которая позволяет:

детям УБД, лицам с инвалидностью в результате войны, а также Защитникам и Защитницам Украины, пропавшим без вести, использовать для оформления социальной стипендии решение суда о признании отца (матери) безвестно отсутствующим или выписке из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, если удостоверение члена;

детям УБД вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что семьям участников боевых действий предоставляются и другие льготы, в том числе 75% скидка на коммунальные услуги и приоритетный доступ к оздоровлению и образованию для детей. Для получения этих льгот необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

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