В Украине изменили правила назначения стипендий: какое решение принял Кабмин
Украинским студентам, принадлежащим к некоторым уязвимым категориям граждан, упростили правила предоставления социальных стипендий. Это позволит получать выплаты не до 18, а до 23 лет включительно.
Это стало возможным благодаря принятию правительственного постановления, сообщили в Кабинете министров. Стипендию будут платить детям по льготным категориям, в частности:
- гражданам со статусом ВПЛ (внутренне перемещенное лицо);
- участникам боевых действий (УБД);
- лицам с инвалидностью в результате войны;
- лицам, лишенным личной свободы.
Причем стипендию будут начислять, независимо от того, когда был получен статус – до или после совершеннолетия. Ранее, если соответствующий статус ребенку или его родителям был установлен по достижении 18-летнего возраста, студенту не предоставляли социальную стипендию.
В правительстве отметили, что при назначении стипендий перед детьми участников боевых действий могут возникать сложности с предоставлением подтверждающих документов. Поэтому введена норма, которая позволяет:
- детям УБД, лицам с инвалидностью в результате войны, а также Защитникам и Защитницам Украины, пропавшим без вести, использовать для оформления социальной стипендии решение суда о признании отца (матери) безвестно отсутствующим или выписке из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, если удостоверение члена;
- детям УБД вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
Также OBOZ.UA сообщал, что семьям участников боевых действий предоставляются и другие льготы, в том числе 75% скидка на коммунальные услуги и приоритетный доступ к оздоровлению и образованию для детей. Для получения этих льгот необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!