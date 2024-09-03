Кто может платить за коммуналку только 25% суммы: названа льготная категория украинцев

Государство предоставляет семьям участников боевых действий значительные льготы , в том числе 75% скидку на коммунальные услуги и приоритетный доступ к оздоровлению и образованию для детей. Для получения этих льгот необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

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О регламентированных Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Эти льготы относятся как к коммунальным услугам, так и к другим сферам жизни, включая образование и медицинское обслуживание. Одной из ключевых льгот, предусмотренных законодательством, есть значительные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг:

75% скидка на оплату жилья : эта льгота касается не только оплаты аренды, но и содержания жилых помещений;

: эта льгота касается не только оплаты аренды, но и содержания жилых помещений; 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги : для семей участников боевых действий предоставляется возможность оплачивать коммунальные услуги со значительной скидкой. Если член семьи является инвалидом, скидка может достигать 100%;

: для семей участников боевых действий предоставляется возможность оплачивать коммунальные услуги со значительной скидкой. Если член семьи является инвалидом, скидка может достигать 100%; 75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления: эта льгота особенно важна для проживающих в частных домах.

Скидка на коммунальные услуги рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. Важно отметить, что для семей, где все члены нетрудоспособны, льготы на газовое отопление могут рассчитываться с двойной нормой площади.

Льготы для детей участников боевых действий

Государство также обеспечивает льготы для детей участников боевых действий, что позволяет поддерживать их развитие и образование. Пока они такие:

приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху : дети участников боевых действий имеют первоочередное право на получение мест в детских лагерях и других оздоровительных учреждениях;

: дети участников боевых действий имеют первоочередное право на получение мест в детских лагерях и других оздоровительных учреждениях; первоочередное право на зачисление в школы и детсады: дети имеют преимущество при поступлении в учебные заведения, что помогает обеспечить их потребности в обучении;

возможность перевода на бюджетную форму обучения : дети, обучающиеся на дневной форме в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального высшего образования, могут быть переведены на бюджетную форму обучения;

: дети, обучающиеся на дневной форме в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального высшего образования, могут быть переведены на бюджетную форму обучения; льготное проживание в общежитиях : дети участников боевых действий имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях во время учебы;

: дети участников боевых действий имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях во время учебы; социальные стипендии: дети участников боевых действий, не имеющие задолженностей по обучению, имеют право на социальные стипендии.

Как подать заявление на получение льгот

Льготы, предусмотренные для участников боевых действий и их семей, не действуют автоматически. Для их получения необходимо подать соответствующие заявления в органы Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать несколькими способами:

лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине;

обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине; отправив документы по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

электронных услуг Пенсионного фонда; используя Дія.Підпис в мобильном приложении Дія.

Льготы могут быть назначены как самому участнику боевых действий, так и членам его семьи. Для этого нужно подать два заявления: одно о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), и второе – об установлении льготы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, многие города Украины оказывают мобилизованным дополнительную единовременную финансовую помощь, которая варьируется от 10 до 50 тысяч гривен в зависимости от региона. Выплаты производятся автоматически или по обращению к местным властям, а размеры поддержки определяются местными бюджетами.

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