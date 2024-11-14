В Украине изменили правила начисления выплат некоторым военным: когда теперь будут поступать средства

Правительство продлило срок получения выплат семьям пропавших без вести военных с момента вступления в силу судебного решения, а не с даты смерти. Также введены внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы, нуждающихся в срочном лечении.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Ранее трехлетний срок подачи документов на выплаты считался с даты смерти, указанной в свидетельстве, что создавало значительные трудности для родственников пропавших без вести военных.

Во многих случаях судебное решение об объявлении военнослужащего умершим принималось спустя длительное время после его исчезновения. Это означало, что семьи могли потерять право на выплаты из-за истечения срока подачи документов еще до того, как суд признавал смерть военного. Новые изменения направлены на разрешение этой проблемы, обеспечивая защиту прав родственников на получение компенсаций.

Согласно новому порядку, отсчет трехлетнего срока на подачу документов теперь начинается с момента вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это нововведение предоставляет семьям больше времени на сбор всех необходимых документов и оформление помощи. В Министерстве обороны Украины отметили, что эти изменения позволят реализовать право на денежные выплаты всем семьям погибших защитников и защитниц без исключений.

Кроме изменений в правилах выплат для семей пропавших без вести военных, правительство также ввело новые меры по поддержке лиц с инвалидностью I группы. Такие люди нуждаются в срочном и дорогом лечении, однако из-за длительных сроков ожидания в общей очереди часто не успевают получить необходимую помощь. Теперь для них введена внеочередная выплата единовременной денежной помощи, которая должна ускорить процесс предоставления финансовой поддержки.

Новые изменения внесены в постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года №975 и от 28 февраля 2022 года №168. Постановление № 975 регламентирует порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих. Постановление №168 касается вопросов выплат во время действия военного положения. Внесенные изменения должны обеспечить справедливое и своевременное предоставление социальных выплат всем, кто имеет на них право.

Изменения в порядок выплат уже получили положительные отзывы от общественных организаций, занимающихся защитой прав военнослужащих и их семей. Эксперты отмечают, что новый подход поможет избежать недоразумений и потерь права на выплаты из-за бюрократических проволочек. Кроме того, правительство планирует и дальше совершенствовать механизмы социальной поддержки военных и их семей, адаптируя их к условиям военного времени.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в представленном на рассмотрение народными депутатами во втором чтении законопроекте о госбюджете-2025 предусмотрено 4 млрд грн на реализацию программы "Восстановление", в рамках которой украинцам предоставляются компенсации за разрушенное или поврежденное в результате военных действий жилье. Впрочем, в самом парламенте считают эту сумму слишком малой – ведь при таком финансировании для проведения полной компенсации понадобится 1 575 лет.

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